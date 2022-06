‘SAMA SJEDI U KAFIĆU…’ Susjedi Nikoline Pišek se raspričali o njezinim najtežim danima: ‘Sve je podredila kćeri’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Dok Nikolina Pišek tuguje za nedavno preminulim suprugom Vidojem Ristovićem, njezini beogradski susjedi pričaju s medijima.

“Pozdravila me je, ali to je bilo sve. Uvijek voli stati i popričati, sada to nije bio slučaj. Tijekom šetnje sam je vidio nekoliko puta kako sama sjedi u kafiću i ne zadržava se dugo. Razumijem je, kome bi bilo do razgovora nakon svega, naročito jer bi je ljudi zapitkivali upravo za Vidoja. Neka skuplja snagu za dijete, to je najvažnije. Jaka je ona, život ide dalje, sreća da kći i ona imaju jedna drugu”, rekao je jedan susjed za srpski Kurir.

Gospođa Marija, pak, doznaje da će Nikolina prodati beogradski stan.





“Čula sam da će prodati taj stan, ali pitanje je šta je istina sada. Najbitnije je da otplače ovaj period i posveti se isključivo kćeri i sebi. Psi joj sigurno pružaju veliku utjehu također. Kada dođe, uglavnom vrijeme provodi vani, šetajući ih. U ovakvim trenucima je najbitnije da čovjek što više skrene misli, da ne bi potonuo psihički. Ona sada živi na ovoj adresi, a Vidojev otac Miša je ostao u starom stanu”, ispričala je izvjesna gospođa Marija za Kurir.

“Djelovali su kao skladan par, duhovit, stalno su nešto zafrkavali jedno drugo. Ona djeluje nježno, ali je očigledno iznutra jaka. Trudi se da sve podredi kćeri i ostane pribrana. Ne diraju je naslovi i spekulacije oko Vidojeve smrti, i to stojički podnosi iako joj sigurno nije lako”, dodala je jedna starija gospođa.

“Ona je živjela na relaciji Srbija-Hrvatska zbog Vidoja, jer su njegovi poslovi bili ovdje. Međutim, mislim da će sada više vremena provoditi tamo. Sve je podredila kćeri, a ona će tamo u školu gde je i starija kći. Naravno da će dovoditi kćer da vidi djeda, ali mislim da će njeno stanište biti stan koji je kupila prije tragedije”, zaključila je susjeda.

Podsjetimo, toksikološki nalazi pokazali su da je 43-godišnji Vidoje Ristović imao čak 2,83 promila alkohola u krvi te da je preminuo nedugo iza ponoći. Konzumirao je i sedative, ali ne u količini koja bi izazvala smrt. Preminuo je uslijed upale srčanog mišića, i to najvjerojatnije virusnog podrijetla.