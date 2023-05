SAM PROTIV SVIJETA! Marko dao otkaz u fast food restoranu: ‘Jedino tako se može nešto ostvariti’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Nakon što je zaokupljao medijsku pažnju svojom izjavom da radi u fast food restoranu kako bi plaćao račune, talentirani Marko Bošnjak otkrio je kako su se od tada stvari ipak promijenile. Naime, odlučio je da više neće raditi u fast foodu, već da će se od sada u potpunosti posvetiti glazbi.

“Odlučio sam da više neću raditi tamo jer sam shvatio da mi se trebaju neke druge prilike otvoriti i da trebam svo vrijeme posvetiti glazbi jer jedino tako se može nešto izroditi iz svega toga,” izjavio je Marko ekskluzivno za Story.

“Sada sam onako sam protiv svijeta, vidjet ćemo kako će mi ići, ali mislim da je ispravna odluka i da sam radio tamo i da više ne radim,” dodao je. Osvrnuo se zatim na svoje daljnje planove za plovidbu glazbenim vodama: “Želim definitivno objaviti album do kraja ove godine i ulazim u studio kroz dva, tri tjedna. Zatvorit ću se ovo ljeto tamo i raditi posvećeno.”





Podsjetimo, ovaj talentirani bosansko-hrvatski mladić proslavio se 2016. godine nastupanjem i pobjedom u showu ‘Pinkove zvezdice‘, a šira javnost za njega je saznala kada se prošle godine predstavio na Dori s pjesmom ‘Moli za nas‘ i osvojio visoko drugo mjesto, iza pobjednice Mije Dimšić koja nas je na Eurosongu tada predstavljala sa pjesmom ‘Guilty Pleasure‘.

Marko je nedavno nastupio na otvorenju proljetnog izdanja Food Marketa, gdje je Story s njime porazgovarao i na temu nedavnih natpisa u medijima. “Malo me je to sve skupa iznenadilo jer ne znam otkada je postalo sramotno raditi i otkada je to postala priča za naslovnice,” iskreno je rekao Marko. “Nemam što drugo za reći osim da je to sve bilo malo preuveličano,” dodao je.