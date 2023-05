‘ŠALJU LI NAM TAJNU PORUKU?’ Voditeljice ovogodišnjeg Eurosonga zaintrigirale: ‘Je li to neka šifra?’

Drugu večer Eurosonga vode dvije svjetski poznate Britanke, glumica Hannah Waddingham i pjevačica Alesha Dixon, te ukrajinska pjevačica Julia Sanina.

Njih tri već su u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, koji se ove godine održava u Liverpoolu, privukle veliku pažnju gledatelja.

Prve polufinalne večeri oduševile su svojim stajlingom i prekrasnim večernjim toaletama.

Glamurozno su izgledale i druge večeri Eurosonga, a neki fanovi su postavili i pitanje šalje li njihov stajling poruku?

Is this a code for something? #evrovizija pic.twitter.com/U93FBGFgz3

— Irena Sirena (@IrenaSirena) May 11, 2023