‘SALE…NEMOJ, RECI DA JE OVO BIO SAN’ Tarik Filipović zatečen smrću voljenog prijatelja i kolege

Autor: Dnevno

U srijedu je mnoge neugodno zatekla tužna vijest o smrti omiljenog hrvatskog glumca, redatelja i pedagoga Saše Anočića, koji je preminuo s utorka na srijedu u 53. godini života.

Od ravnatelja Kazališta Trešnja, te autora jedne od najspješnijhih predstava u novijoj hrvatskoj povijesti “Kauboji”, oprostio se glumac Tarik Filipović emotivnom objavom.

Tarik Filipović je u tužnoj objavi otkrio kako je uspio učiniti ono što mnogima nedostaje kad iznenada ostanu bez voljene osobe – posljednje zbogom, neizgovorene riječi i misli.

Sa Sašom je tako popio kavu prije nekoliko dana, na kojoj je preminulom glumcu kaže, sve rekao. Glumci su se stigli oprostiti jedan od drugog, a jedno obećanje glumac mu je dao upravo u emotivnoj objavi.

Dobit ćemo zajedno pljesak, igrat ću za tebe

“Sale…nemoj, reci da ima scena iza ove gdje saznajemo da je ovo bio san…naša zadnja kava prije neki dan, zadnja proba za naš treći projekt, moju monodramu koju si sa oduševljenjem prihvatio…na moje još veće oduševljenje…između tvojih proba u Splitu…sve ti rekoh na toj kavi, koliko je zadovoljstvo raditi s tobom, koliko me ispunjavalo naše uzajamno poštovanje…i otvorismo se jedan drugom na toj kavi kao nikada…i vidimo se u nedjelju na probi…naš treći zajednički projekt…završit ću našeg “Doktora za one stvari” bez tebe…i dobit ćemo zajedno pljesak na premijeri koju ću posvetiti tebi, igrati za tebe…i stepat ću u onoj sceni, nisi me uspio naučiti, neko će od tvojih “kauboja”…hvala ti lafe na svemu, tu si i bit ćeš uvijek tu”, poručio je glumac.