Šajeta opleo po Šuput i Vitasoviću: ‘On bi šolde popija, a ona ulaže u plastiku’

Autor: B.G.

Ovu subotu velikim spektaklom u Saxu Šajeta slavi 30 godina karijere.

Već se dugo šuška da će to biti čudo neviđeno jer ne slavi Šajeta baš svaki dan 30 godina svoje karijere. Sad će se glasine konačno obistiniti: Šajo u Saxu u subotu, 14. listopada sprema koncert svih koncerata! I ne samo on, bit će tu i pokoje iznenađenje, baš kako i priliči.





‘Lažna skromnost je uvijek bila okosnica mojih nastupa’

“Jako se veselim obljetničkom koncertu u Saxu na kojem ću, uz gosta iznenađenja, nastupiti sa svojim šesteročlanim bendom. Tom prigodom ćemo u svečanom tonu izvoditi pjesme sa samog početka moje karijere kao i moje klasike, te i one pjesme koje su zamalo bili hitovi. Pripremio sam i više svečanih govora u stand-up maniri kako bi se stariji „članovi publike“ prisjetili legendarnih trenutaka iz moje karijere, a mlađi i ponešto naučili o povijesti moje već legendarne malenkosti. Moram reći malenkosti jer lažna skromnost je uvijek bila okosnica mojih nastupa. Od ‘Anarhije va Pojanah’ preko ‘Partyja za ekipu’, ‘Evergrina’, ‘Leteće Barbare’ pa sve do ‘Lovranskih črešanja’ i ‘Mojih koraka’ putovat ćemo kroz trideset godina kako moje osobne tako hrvatske kulturne i umjetničke baštine. Iz ovih rečenica se vidi da u posljednje vrijeme radim i dokumentarce no kako nisam još napravio niti jedan o sebi, prvi takav će zasad biti 14. listopada uživo u Saxu. Ne moram napominjati koliko bi mi značilo da se vidimo uz pregršt mojih bojnih pokliča „Ajmo sad jedan spontani aplauz!“ izjavio je prije koncerta vječno raspoloženi Šajeta.

Podsjetimo, Šajeta je grupa osnovana 1993. u Opatiji i jedna je najistaknutijih predstavnika legendarnog ča-vala. Karizmatični frontmen Dražen Turina početkom 90-ih osniva sastav ‘Yars’ u kojemu vrlo brzo počinje pisati skladbe na čakavštini. Zvali su se ‘Šajeta & Capra d’oro’, ali ubrzo mijenjaju ime u Šajeta što na čakavštini znači “grom”.

‘On bi šolde popija, a ona ulaže u plastiku’

Brojni Dražena Turinu znaju i kao osobu koja nema dlake na jeziku, a to je dokazao i na prošlogodišnjem Sajmu pršuta u Tinjanu, kada je komentirao Maju Šuput, koja je nastupala na zabavi i Alena Vitasovića, kojemu je isti nastup i zasmetao.