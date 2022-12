‘SAD SU PONOVNO ZAJEDNO’ Živjeli su najljepšu ljubavnu priču u svijetu rock ‘n’ rolla: Preminula supruga omiljenog bubnjara

Kako su sinoć na svojim profilima društvenih mreža objavili članovi Rolling Stonesa, svijet je napustila supruga njihova legendarnog bubnjara, Charlieja Wattsa. Shirley Watts preminula je u 84. godini, nakon kratke bolesti, nešto više od godine dana poslije svoga voljenog supruga Charlieja.

“Moja supruga i ja s tugom smo primili vijest o smrti naše prijateljice Shirley Watts. Jako ćeš nam nedostajati, ali lakše nam je jer znamo da ćeš se ponovo vidjeti sa svojim voljenim Charliejem. Naše misli i molitve su s njihovom kćerkom Seraphinom, unukom Charlottom i šogorom Barryjem”, napisao je na svom Twitter profilu Ronnie Wood, gitarist Rolling Stonesa.

🙏 @SallyWood & I are very sad to hear about the death of our friend Shirley Watts. We will miss you so much, but take comfort that you are reunited with your beloved Charlie. Our thoughts & prayers are with their daughter Seraphina, granddaughter Charlotte, & son-in-law Barry💕 pic.twitter.com/1FxGicuyPH





— Ronnie Wood (@ronniewood) December 19, 2022