‘SAD SAM SE ZALAUFALA’ Vjekoslava Huljić ima mnoge planove, a silnu inspiraciju duguje samo njoj: ‘Sve nas vrti oko malog prsta’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Osim što je napisala niz hitova i time ispisala hrvatsku glazbenu povijest, Vjekoslava Huljić karijeru razvija i u književnome svijetu. Upravo je iz njezin pera izašao razlog gostovanja na Filozofskom fakultetu u Splitu, a želju za tim iskazali su upravo studenti.

“Ja sam bila oduševljena jer sam saznala da na svom kolegiju obrađuju moju knjigu bajki i priča ‘Čampro’ i roman ‘Maksove šumotvorine’, roman za djecu. To su i prve dvije knjige koje sam objavila prije 20 i više godina. To mi je izuzetna čast da mladi budući akademski građani čuti nešto od mene, kako sam stvarala da im mogu dati neke savijete”, rekla je Vjekoslava za IN Magazin.

Vjekoslava je počela pisati priče još kao dijete te je bila često nagrađivana – dva puta je dobila nagradu “Modre laste” i dva “Zlatna pera”, nagradu za najboljeg mladog književnika. Dosad se može pohvaliti s 14 knjiga i jednom slikovnicom, no i dalje je najpopularnija u glazbenom svijetu.





“Čim sam naučila slova i počela pisati prve pjesmice i pričice to je bilo to.” Inspiraciju, kako kaže, pronalazi svuda oko sebe te poručuje svima da gledaju srcem. Posebnu inspiraciju pronalazi i u svojoj unučici Albi: “Tek ću sad početi, sad sam se zalaufala. Sad na licu mjesta improviziram pjesmice, uspavanke, brojalice i onda kad Alba zaspe to idem zapisati da ne zaboravim.”

“Nisam stroga, ona je još mala, ali želim je uzeti za ruku i pokazati joj život i svijet koliko je predivan i odgojiti je u ljubavi. Ona je zapravo dijete okupano ljubavlju kako bi i sva djeca trebala biti. Tonči je u ulozi djeda predivan! Strpljiv, što inače nije. Već nas sve vrti oko malog prsta”, kazala je Vjekoslava.

U odgoj unuke kaže da se neće miješati jer vidi da je njezina Hana “mama za poželjeti” te je uvelike podsjeća na nju. “Vidim sebe u njoj još na jedan bolji način”, priznala je Vjekoslava, koju očekuje godina puna novih planova.