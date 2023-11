Sad ima smisla: Ovu pjesmu svi slušaju kad su nesretno zaljubljeni, a pjeva o opakoj bolesti

Autor: Barbara Grgić

Pjesmu grupe Babe, naziva “Ko me ter0” mnogi pjevaju kada su nesretno zaljubljeni. Stara je više od tri stoljeća, no mnogi ne znaju da se iza naoko ljubavne pjesme krije i tragičan element.

Tragična ljubav

Naime, radi se o pjesmi o preranoj smrti prijatelja frontmena benda Žike Milenkovića.





Naime, Žikin prijatelj bio je zaljubljen u jednu prostitutku iz Pančeva, a kojom je često imao intimne odnose, nakon čega se zarazio virusom HIV- te naposlijetku i preminuo.

Sada, kada pažljivo pročitate stihove pjesme, imaju više smisla.

“Sticajem cudnih okolnosti

dok sam tonuo u dosadu

ruku spasa si mi pruzila

time si me ti zaduzila

Znao sam da si prevrtljiva

i na onu stvar nasrtljiva

o tebi sam cuo zao glas

kako posrnes za tili cas

Ko me ter’o da te volim

ko me ter’o

ko me ter’o da te volim

ko me ter’o









Majka mi je lepo branila

da iz kuce izlazim tad ja

ali ja je nisam slusao

tebe sam te noci probao

Morao sam tebe probati

morao sam jer sam bio lud

morao sam sebe kazniti

morao sam, nisam imao kud”

Podsjetimo, grupa Babe osnovana je kao samostalni projekt vokalista i gitariste Žike Milenkovića (Bajaga i Instruktori), vokalista i bubnjara Gorana Čavajde (Električni orgazam) i gitariste Zorana Ilića Ilketa (Riblja Čorba). Sva trojica su već tada bili iskusni glazbenici dok su njihovi matični bendovi bili na pauzi.









Inicijator osnivanja grupe bio je svirao Bojan Vasić (bas gitara) koji je prethodno svirao sa Ilićem u grupi Bezobrazno zeleno. Duhoviti tekstovi Žike Milenkovića i scenski nastup zasnovan na dugogodišnjim iskustvom u amaterskom kazalištu Levo ubrzo je postao zaštitni znak benda.