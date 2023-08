S pravom je zovu ‘vječnom djevojčicom’, Sanja pokazala lice bez šminke u 60. godini

Autor: I.D.

Na svom Instagram profilu pjevačica i voditeljica Sanja Doležal podijelila je sliku s lokacije koja joj je draga.

Na slici je prikazana kako se opušta na obali rijeke Mrežnice u potpuno prirodnom izdanju.

Uz fotografiju na kojoj pozira pored rijeke, odjevena u zelenu haljinu, napisala je: “Zelenilo, volim tvoju zelenu boju. Zeleni vjetar, grane prekrivene zelenilom.”





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sanja Dolezal (@sanjadolezal)

“Vječna djevojčica”, “Sanja predivna u zelenom”, “Uvijek si lijepa i nasmijana” i ” Prelijepa Sanja, ostat ćeš vječno mlada”, samo su neki od komentara pratitelja, koji su također pisali da je njen osmijeh “krivac” za njen status “vječne djevojčice”.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sanja Dolezal (@sanjadolezal)









Podsjetimo, voditeljica je u svibnju navršila 60 godina, a rođendan je proslavila partyjem na Mrežnici. Inače, Sanja je jednom prilikom otkrila da provodi dosta vremena u svojoj omiljenoj oazi – u kući u Donjem Zvečaju, smještenoj odmah pored rijeke Mrežnice.

Možda je u ovome njena tajna?

“U mom malom mjestu imam slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo kad prošećem selom obavim šoping.

Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mom vrtu”, izjavila je 2017. godine za Večernji list, a čini se da se od tada i nije previše stvari promijenilo te Sanja i dalje uživa u svom malom raju, na čemu joj mnogi zavide.