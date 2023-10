S Lanom Klingor je za grupu E.T. stvorio najveće hitove, a danas su u katastrofalnim odnosima

Adonis Ćulibrk osnivač je kultnog sastava E.T. koji je devedesetih bio jedna od najpopularnijih dance grupa na ovim prostorima.

Boytronic, osnivač kultnog sastava, estradu je zamijenio skloništima za napuštene životinje. U svijetu volonterstva našao se prije tri godine, prenosi In magazin.





”Privukle su me najviše te jako teške sudbine pasa koji su uplašeni ili maltretirani… I onda mi je nekako bilo lijepo sjediti s njima i raditi da doživim onaj moment kad izlaze iz svoje čahure i počnu vjerovati ljudima”, govori Adonis Ćulibrk.

”Jako nam puno pomaže. Bavi se uglavnom ovim psima koji trebaju izuzetnu pažnju i strpljenje i koje treba socijalizirati”, govori Mirna Manucci, predsjednica Udruge Sigurna Kućica.

U skloništu uči i o treninzima pasa.

"Pogledao sam tisuće i tisuće sati materijala online, i dalje to gledam. Isfiltirao sam to more raznoraznih trenera, našao sam par ozbiljnih koje pratim i to upijam. Primjenjujem to na ove pse i mislim da je to jako dobro", govori Adonis.









Jedan mješanac mu je promijenio život

U skonište ga je zapravo doveo 5-godišnji mješanac Dragec. Sve stečeno znanje i vještine, Adonis je posljednih mjeseci uložio u njega.

”Dragec je izbačen iz vozila, ostavljen k’o smeće na cesti, nažalost. Ima tu jedan ožiljak koji nikad neće proći, dakle ne raste dlaka. Urasla mu je ta ormica kaj je imao ili je bio na lancu”, priča Adonis te dodaje: ”To je pas koji je moj najbolji prijatelj. On je česti gost kod mene. Mi radimo socijalizaciju. Odemo na prometna mjesta da vidimo di je kaj je, dobar je ko kruh. Ljubav će sve pobijediti, samo mu treba osoba koja će u njemu vidjeti onu ljepotu i nikakav strah”, govori Adonis.

S Lanom je u katastrofalnim odnosima

Iako su zajedno svojedobno pisali povijest, danas Lana i Adonis uopće nisu u dobrim odnosima.









O njihovom je odnosu svojevremeno progovorila i Lana, koja se na svom Facebook profilu obrušila na Boytronica i to zbog toga što je godinama pljuje putem medija te zato što je na njezin spot za pjesmu “Bit ću fer” namontirao glas pjevačice ET-ja Katarine Rautek.

Da podsjetimo, Lana je u ET došla 2001. godine, a suradnju prekinula nakon četiri godine, kako bi pokrenula solo karijeru. Boytronic o Lani nakon toga nije imao lijepe riječi, a ona je dosad šutjela. No, prekipjelo joj je, kako je i sama napisala u svom statusu.

“Šutim punih 10 godina, ali sad mi je fakat dosta. Dakle dragi Adonis aka Boytronic, uopće me ne dira što si k’o seljak inzistirao da potpišemo raskid ugovora na šanku jer si glumio nadurenu babu, ne dira me što si mi zabranio da ikad javno izvedem bilo koju ET-jevu pjesmu, ne dira me što si lobirao da se na radiopostajama pjesme KOJE SAM JA SNIMILA u bendu puštaju s Katarininim vokalom, ali montirati Katarinin glas na MOJ video (za čiji sam spot JA dogovorila i aute – jer imaš faking kompleks da budeš k’o crnac iz Amerike – i plesače i stiliste itd.) krajnje je jadno i, ako se ne varam, utuživo. Samo što sam ja malo veći čovjek od tebe pa mi ne pada na pamet povlačiti se po sudovima jer ti pokušavaš izbrisati da sam uopće ikad postojala u grupi. Čak me ni to ne dira, ali ajde malo za promjenu budi gospodin i prestani srati po meni, ako ni zbog čega onda zbog toga što sam ti guzicu (da ne kažem život) spašavala kad si imao bad period in life. Seronjo. I ne, neću tagirati službenu stranicu ET-ja iz poštovanja prema svim fanovima grupe jer ne trebaju baš svi saznati koliko si fake”, napisala je Lana na svom profilu.