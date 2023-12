Ruža iz Ljubav je na selu imala moždani udar: ‘Uhvatila me muka, slabost, nisam osjećala noge’

Ruža Adelborg, koja je sudjelovala u prošloj sezoni emisije ‘Ljubav je na selu’, nedavno je pretrpjela lakši moždani udar. Trenutno prolazi kroz medicinske pretrage u bolnici Sv. Duh u Zagrebu. Prema njenim riječima iznesenim za RTL, planira se vratiti u Švedsku već danas. Tamo će nastaviti s liječenjem, ako to bude potrebno.

“Bila sam u Bosni i Hercegovini i stala sam u mjestu Doboj u trgovinu. Pri ulasku mi je postalo loše. Uhvatila me muka, slabost, nisam osjećala noge. Jako sam se zabrinula i odveli su me liječniku. Ustanovljeno je kako sam imala slabi moždani udar. Dobro sam sada, došli su mi liječnici iz Švedske, da me vrate što prije kući. Trenutačno sam u Zagrebu, a sada sam dobila i dopuštenje da putujem pa se vraćam kući”, rekla je Ruža.