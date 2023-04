RUSSELL CROWE DOBIO PISMO SVEĆENSTVA: ‘Katolički svećenici nisu bili baš sretni zbog straha koji su osjećali gledajući film’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Oskarovac Russell Crowe dao je intervju za IN magazin Nove TV. Novinarka Aleksandra Keresman s holivudskim glumcem razgovarala je o njegovoj novoj ulozi svećenika Gabriela Amortha, vatikanskog egzorcista u filmu “Papin Egzorcist“, koliko je i zašto praznovjeran, može li i danas recitirati molitve na latinskom te kako je reagirala Crkva na njegovu interpretaciju pripadnika klera.

Glumac je otkrio kako se pripremao za ulogu Gabriela Amortha. ”Imao sam razgovore dogovorene od strane Vatikana, s njegovim prijateljima, kolegama, čovjekom koji je odradio 160 egzorcizama s njime, i ono što je uvijek proizlazilo iz tih razgovora bio je njegov humor, te kako je održavao taj balans s toliko mračnim stvarima kojima se bavio. Iako mu ne nalikujem fizički i ne radim točno stvari koje je on radio, želio sam da njegova srž bude prisutna”, ispričao je Russell Crowe.

“Otac Amorth bio je talijanski vojnik i novinar, koji se zaredio tek u 30-ima, da bi na kraju postao glavnim vatikanskim egzorcistom. Za života izveo je više od nekoliko desetaka tisuća egzorcizama i napisao 12 knjiga, a bio je nadaleko poznat kao osoba s istančanim humorom, jer kako je tvrdio, vrag ne voli šalu”, navodi showbuzz.hr.





Po prirodi vrlo praznovjeran, Russell se prvi put okušao u ovom žanru, koji u privatnom životu izbjegava.

”Nisam baš velik fan horor filmova, ne volim ih gledati, volim moći spavati po noći umjesto da me do srži plaši nešto takvo. Ja sam vrlo svjestan toga da sam praznovjeran pa imam dozu objektivnosti kad govorimo o tome, to je ustvari nešto što upijete kao glumac jer se uvijek nešto tako događa”, rekao je glumac.

Crowe je otkrio i kako je njegova izvedba i utjelovljenje vatikanskog egzorcista dobila i blagoslov svećenstva.

”Dobili smo pismo jučer ili danas od nekih ljudi koje sam upoznao, to su većinom katolički svećenici i iako nisu bili baš sretni zbog straha koji su osjećali gledajući film, bili su zadovoljni mojom interpretacijom njegove osobnosti”, rekao je Russell.