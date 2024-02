Rudan pokazala svoj dom, Srbi se raspisali: ‘Živi u kući staroj 400 godina’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Dok u Hrvatskoj dijelu građana nije po volji, u Srbiji je spisateljica Vedrana Rudan, poprilična zvijezda. Mediji o njoj pišu kao čuvenoj književnici, a rado pišu o detaljima iz njenog života. Rudan je tako ekipu RTS-a svojevremeno pustila u svoj dom, o čemu i dan pišu svakih malo. Posebno su fascinirani činjenicom što je kuća stara 400 godina.

“Suprug je pronašao ovu malu, staru kuću. Mislim da ovo zdanje ima 400 godina, to je spomenik nulte kategorije”, istaknula je tada Rudan, dok je zadovoljno pokazivala svoj dom. Otkrila je kako na prvu nije bila oduševljena kućicom, ali joj se svidjela ideja života u njoj.

“Kad sam ja vidjela tu ruševinu, ja sam se zgrozila. Svidjelo mi se, ali sam rekla suprugu, nemoj da kad zapneš sa majstorima da me pitaš nešto. I dandanas je tako ostalo, stalno po kući nešto radimo”, rekla u emisiji “TV lica kao sav normalan svet”.

“Najgora žena na svijetu”

Potom je ispričala situaciju s majstorom koji joj je gradio kuću, a on joj je jasno dao do znanja da popravak iste nije bio lak zadatak.

“Jednom prilikom me je izvrijeđao majstor kada sam došla po svog supruga u kafić: “Ostavi ga na miru, ovo je najgora žena na svijetu”. Ja mu odbrusim: “Kako vas nije sramota tako da pričate, prvi put se vidimo u životu, a vi lupetate!”, započela je.

“Tek on meni poručuje: “Ja sam vam ženo kuću izgradio”. Nakon toga sam mu rekla da je kvalificiran za to što priča, ali sam mu se svakako krvi napila”, ispričala je u svom prepoznatljivom stilu Rudan.









“Odrasla sam uz more, tako da me pogled na more odavde ne uzbuđuje. Ali kad god sam negdje gdje nema mora, uvijek mislim da preko zgrada i drveća u daljini mora biti mora. To je u meni, ali ne toliko da bih sada šetala pokraj mora i bacala kamenčiće”, zaključila je spisateljica.