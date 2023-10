Rudan komentirala Prijovićku te izjavila: ‘Ne možemo djecu pretvoriti u nekakve male ustaše’

Autor: Barbara Grgić

Književnica Vedrana Rudan gostovala je u emisiji “Pokreni se” na srpskoj TV Nova, u kojoj je – između brojnih gorućih tema – progovorila i o fenomenu Aleksandre Prijović koja u Areni Zagreb priprema čak pet uzastopnih koncerata u prosincu.

‘Ne možemo djecu pretvoriti u nekakve male ustaše’

“Mladi ljudi su prije svega pametni, nisu opterećeni nikakvom prošlošću jer su profesori koji predaju u školi toliko dosadni, pa iako ih huškaju u nekom smjeru, oni to ne čuju jer su na telefonima. Mogu klepetati što im je volja, do njih to ne dopire”, započela je Rudan i dodala:





“I ta Aleksandra, ona je u Hrvatskoj sigurno veća zvijezda nego naš premijer. Za nju znaju svi. A kako se zove premijer Hrvatske, moja unuka sigurno ne zna niti ju je briga. Ja sam pitala svoju unuku zna li tko je Aleksandra Prijović, a ona kaže: ‘Nona, kako me to možeš pitati?’, i onda krene pjevati njezine pjesme, koje ja naravno ne znam”.

“Ne možemo ići natrag. Ne možemo mi našu djecu pretvoriti u nekakve male ustaše. Ne mi, nego neki naši političari. To su neka druga djeca i druge generacije. Oni odlučuju što će voljeti, što će im se sviđati, a to što nekakav Huljić lupeta, oni ni ne znaju tko je Huljić”, rekla je književnica.

“Njima je Aleksandra carica i tu staje sve. I neka je. Više je Aleksandra napravila za mir između Srba i Hrvata nego sve smeće koje se slika u odijelima i jedan trenutak je u ratu, a drugi u miru”, zaključila je Vedrana Rudan.