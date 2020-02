RUČAK PODNO ZLOGLASNOG ZATVORA: Posjetili smo restoran u kojem rade zatvorenici najstrože kaznionice u Hrvatskoj!

Autor: Brežnjak / Vuković / Jelušić

Četrdesetak kilometara od Zagreba, na jugu Varaždinske županije, smještena je Lepoglava. Poznata po Lepoglavskoj čipki koja se nalazi na UNESCO-voj Reprezentativnoj listi nematerijalne baštine čovječanstva, Pavlinskom samostanu i crkvi, fosilnom vulkanu Gaveznica, poludragom kamenu ahatu, ovaj je mali gradić i više nego zanimljivo mjesto za posjetiti. Tamo su davnih dana snimljene scene kultne serije “Smogovci”, a Lepoglavu je opjevala i popularna grupa Magazin.

Iako ovaj grad ima raznih sadržaja za ponuditi, Lepoglava je široj javnosti poznatija kao grad u čijem se srcu nalazi zloglasna Kaznionica, zatvor u kojem su smješteni najveći kriminalci. Lepoglava je prebivalište najmonstruoznijih ubojica, silovatelja i kriminalaca, čiji su zločini duboko potresli hrvatsku javnost. Tamo, u strogo čuvanim čelijama smješteni su Srđan Mlađan, Dragan Paravinja, ratni zločinac Dragan Vasiljković, poznatiji pod imenom Kapetan Dragan te mnoga druga zloglasna imena.

Strogo čuvani zatvor, opasan bedemima, nešto je od čega se čovjeku led krv u žilama.

Posjet restoranu u kojem rade zatvorenici

Nešto niže, ispod kaznionice i crkve, smješteno je jedno puno veselije mjesto – Restoran Ivančica. Nije to neko hit mjesto, atraktivnog izgleda, u kojem će vam renomirana imena iz kulinarskog svijeta spremiti delikatese kakve nigdje u Hrvatskoj nećete pojesti. Ivančica je restoran čiji interijer možemo strpati u kasne devedesete, s tipično crvenim tapicirungom na separeima koji su odvojeni staklenim stijenama, taman da gosti imaju barem malo privatnosti.

U ljetnim mjesecima, restoran gostima nudi ogromnu terasu, a kapacitet ionako velikog restorana tada se enormno povećava.

Iako izgleda kao prosječna gostiona, u ovaj smo restoran o kojem su nam lokalci i prije pričali, otišli zbog tri razloga: odlične hrane, jeftinih cijena i činjenice da u restoranu rade zatvorenici iz zloglasne lepoglavske kaznionice…

“Zatvorenici rade na pranju suđa te vani, oko restorana, poslove čišćenja i slično”, priča nam preljubazna gospođa koja nas je posluživala. Nekada su, govori nam, radili i kao konobari, no trenutno ih nema na tim pozicijama.

Ako pitate lokalno stanovništvo, u Lepoglavi se jedu najbolje lignje spremljene na pariški u čitavoj županiji. Doduše, odlične su i frigane, kao i punjene sa žara, no domaći nekako najviše “navijaju” za spomenute. Porcije su ogromne, a cijene uistinu smiješne, što smo se u konačnici uvjerili i sami.

Kako nas je na “zadatku” bilo troje, odlučili smo naručiti različitu hranu kako bismo probali što više toga, pa smo tako isprobali tri juhe, tri glavna jela i tri priloga. I sada, nakon što su se dojmovi splasnuli, i dalje ne možemo naći niti jednu zamjerku na ono što smo kušali…

Meni 1: Zagorska juha, pureći Pavlinski odrezak u umaku od gljiva i blitva s krumpirom

Prema dobroj staroj tradiciji, ručak smo morali započeti juhom. Prigodno, jedna od naručenih svakako je bila i Zagorska juha, koja je sve samo ne obična. Možda neki čija su nepca iskusna po pitanju Zagorske hrane neće biti začuđeni, no nas je ugodno iznenadila juha koja to gotovo i da nije. Gusto, puno meso i jako, jako ukusno baš poput kakvog variva ili gulaša. Zagorska juha priprema se s krumpirom, sušenim mesom, mrkvom i gljivama, a u restoranu Ivančica za samo 22 kune kolika joj je cijena, dobit ćete gotovo pa potpuni obrok uz kojeg vam osim pokoje kriške kruha ništa više ne treba.

Kao glavno jelo probali smo i Pavlinski pureći odrezak u umaku od gljiva. Za prilog smo odabrali vječni klasik blitve s krumpirom, a okusi su se idealno spajali. Porcije su bile neočekivano izdašne pa smo tako teškom mukom i tek nakon nekoliko pauza uspjeli ugledali prazno dno tanjura. Hrana je bila idealno začinjena, a meso mekano i fino. Ono što je kod Pavlinskog odreska zaista posebno jest da je zarolan u slanu palačinku, koja se savršeno slaže s umakom.

Meni 2: Krem juha od gljiva, teleći odrezak Veseli Zagorac i pirjana riža

Za nevjerojatnih 8 kuna, u ovom smo meniju dobili solidnu krem juhu od gljiva, koja ima prolaznu ocijenu. Ne može se ovdje govoriti o spektaklu, ali se može kazati da je juha bila ukusna.

No, više od juhe, zanimalo nas je glavno jelo, teleći odrezak Veseli Zagorac u umaku od šampinjona, koji je ispunio sva naša očekivanja. Mrvicu rjeđe izdanje umaka nego kod Pavlinskog odreska savršeno se slagalo s mekanim telećim mesom, koje je bilo odlično pripremljeno. Uz to, kao prilog smo naručili pirjanu rižu, koja nas je oduševila jednostavnošću i savršenim omjerom začina koji su se super slagali s umakom. Od sva tri priloga koja smo naručili, riža je definitivno bila najukusnija.

Meni 3: Goveđa juha s domaćim rezancima, punjene lignje sa žara i pomfrit

U trećoj varijanti, probali smo domaću goveđu juhu. Juha sama po sebi bila je premalo slana, no takve se stvari lako poprave dodavanje začina. Rezanci su pak s druge strane bili taman kuhani te se osjetilo kako se ovdje radi o pravoj domaćoj varijanti.

Najviše su nas zapravo zanimale te famozne lignje, za koje se na sav glas priča kako su najbolje u Varaždinskoj županiji. Nakon što smo ih kušali, složit ćemo se s tom konstatacijom – lignje su zaista fenomenalne! Nisu kao one koje ćete pojesti u nekom finom restoranu uz more, no za kontinentalni dio Hrvatske, gdje je ovo netipična hrana, spremljene su fantastično. Punjenje je bogato, porcija je velika, a iako je među jelima koje smo probali ovo bilo najlaganije, moramo priznati da smo posljednje dvije lignje jeli s kratkim pauzama. Za pomfrit se kao prilog doduše nema što kazati, osim što možemo konstatirati da je bio fin i da nije bio pripreman u nekom prastarom ulju koje je danima stajalo u fritezi.

“Zatvorsko vino” bilo je šlag na tortu

Kardinalnu grešku napravili smo prilikom naručivanja pića. Zaboravivši kako u restoranu nude odlično vino, isprva smo naručili pivo, no nije zato, jer je greška ubrzo ispravljena.

“Oprostite, imate li u ponudi vino koje se radi u kaznionici…?”, upitali smo ljubaznu gospođu koja nas je posluživala. Naime, lepoglavska kaznionica može se pohvaliti i sa nekoliko svojih vina koje proizvode, a mi smo se odlučili isprobati Pavlinsko vino; bijelo, a litru vina platili smo ravno 35 kuna.

Fino, mrvicu slatkasto, oduševilo nas je na prvu, no nakon kušanja odlučili smo gamalo razvodnici. Ipak smo bili u Zagorju, gdje je gemišt glavno piće svih proslava, pa niti naš ručak nije mogao proći bez te fine kapljice. “Zatvorsko vino” kako smo ga od milja prozvali dolazi u tri varijante. Od bijelih, u ponudi je Pavlinsko i Graševina, a od crnih Crni Fratar.

Šok kada je došao račun

Jeli smo, pili smo, a na kraju svega nije više bilo mjesta niti za desert. Kada nam je račun stigao na stol, ostali smo šokirani. Jer, cijelu smo našu ekspediciju platili niti manje niti više već – 309,00 kuna. Što bi značilo, 103 kune po “glavi”, a osim hrane tu je bilo i piće. Ostali smo zatečeni jer smo očekivali puno veći ceh, no ispostavilo se da smo zapravo platili sitniš.

Naša gastro avantura podno najstrože hrvatske kaznionice završila je tako da smo bili siti i sretni. Posjet Restoranu “Ivančica” preporučili bismo svakome tko se želi dobro najesti, a ne potrošiti previše novaca.

Uostalom…i doživljaj je sam po sebi poseban. Znati da se samo nekoliko stotina metara dalje nalaze najveći hrvatski kriminalci u najstrože čuvanim čelijama, dok vi s druge strane uživate u finom vinu i još finijoj hrani, u toplom i ugodnom ambijentu, nešto je što se ne može riječima opisati. Tek kada to doživite, bit će vam jasno o čemu pričamo…