Rubne optužbe kolaju o našoj voditeljici: ‘Je li istina da si hrvatski špijun u Srbiji’

Autor: I.D.

Od pojave društvenih mreža, izviru brojne teorije zavjere, a sada je naša pjevačica i voditeljica, Ida Prester, neočekivano upletena u jednu bizarnu situaciju. Na svom Instagram profilu, podijelila je poruku koju joj je poslao jedan pratitelj, a koji je bio zainteresiran za tvrdnju koju je pročitao o njoj na Twitteru. “Pozdrav Ida, imam jedno pitanje. Je li istina da ste hrvatski špijun u Srbiji”, upitao ju je, na što mu je Ida šaljivo odgovorila: “Da!, Kako znaš?” Pratitelj je s njom zatim podijelio objavu s društvenih mreža u kojoj, uz Idinu fotografiju s aerodroma u Zagrebu, u kojoj je pisao ovaj tekst. “Jedan osmijeh za sve vas u Srbiji koji si i dalje mislite da su špijuni nekakvi namrgođeni ljudi u odijelima. Ova je više podataka proslijedila hrvatskih službama posredstvom ureda veleposlanstva u Beogradu nego što ima ‘bora smijalica’ od tolike količine umjetnog osmijeha”, pisalo je.

‘Točno sam znala da i to stižeš’

“Do jaja! Tko piše?”, zanimalo je Idu. “Meni to nije do jaja. Ja sam volio vašu glazbu i išao na vaše koncerte”, odgovorio joj je razočarani pratitelj, uz tužni smajlić. Ida je uz njihovu prepisku duhovito zaključila: “Provaljena sam!”, a objavom je nasmijala sve redom.

“Top! Ti si naša Hannah Montana”, napisala joj je Ella Dvornik. “Hit”, komentirala je Nataša Janjić uz emotikone koji plaču od smijeha. “Pretpostavljam da je tvoj muž obrnuto srpski špijun u Hrvatskoj. Jesam se nasmijala”, “Točno sam znala da i to stižeš”, “Haha, ovo je vrh”, “Pa sad je jasno otkud sve te silne pare za sve te silne second handove”, “Ako kažu na Internetima to mora da je točno”, “Bila si sumnjiva”, “Naša snajka 007”, još su neki od brojnih komentara Idinih pratitelja.

Inače, budući da je javno i dosta medijski eksponirano lice, Ida rijetko ostaje imuna na razne kritike. Izgleda kako se dosta njih odnosi na njen brak, budući da je njen suprug Ivan Peševski podrijetlom Srbin. Ida se tako u više navrata odlučila obračunati sa ‘hejterima’, istaknuvši kako je u šoku zbog toliko mržnje od strane ljudi koji je uopće ne poznaju.









“U vrijeme kad sam rodila svog prvog sina, u inboks sam dobila strašnu poruku koja se odnosila na moj brak i to što sam rodila dijete sa Srbinom. Žene i etikete. Kad sam se udala za svog Vanija, internet se užario od komentara – još jedna hrvatska sponzoruša udala se za bogatog Srbina poduzetnika”, prisjetila se Ida.

“Pala i ona na lovu – uvrede i podcjenjivanje sa svih strana. Bila sam u čudu. Koliko daleko od istine. Vani je tad od imovine imao mačku Pigo i prastari karavan. I mene da vjerujem u njega i njegove sulude ideje. Sve što danas imamo stekli smo ogromnim trudom zajedno”, poručila je jednom prilikom Ida, poslavši svim kritičarima jasnu poruku.