Rozga doživjela neugodu dok je bila u Magazinu: ‘Rekao mi je da operiram uši, nos i usne’

Autor: I.D.

Pjevačica Jelena Rozga vješto krije svog partnera, ali kako kaže zaljubljena je i bitno joj je u vezi da postoji povjerenje, poštovanje, ali da je i dečko tretira kao kraljicu. “Biram čovjeka koji me razumije, koji me voli i drži me kao malo vode na dlanu. Ja sam baš razmažena po tom pitanju”, rekla je svojedobno Rozga.

“Emotivno sam sretna”, priznala je pjevačica, koja direktno nije otkrivala tko je njen partner. Na pitanje može li oprostiti prijevaru i bi li u ljubavi prešla preko svega, pjevačica kaže da nije taj tip osobe. “Nitko mi nikada nije rekao poslije ljubavnog kraha oprosti mala, ali ne bih ni oprostila”, iskreno je poručila. Jelena u Hrvatskoj i susjedstvu nosi titulu jedne od najljepših pjevačica, a sada je otkrila šta je recept za njen izgled.

“Recept mog izgleda je ljubav, pjesma, publika”, istaknula je ona i dodala da joj je jedna stvar bitna u svemu tome: “Samo da sam zdrava. Zdravlje nam je bitno.” Prema njenim riječima u horoskopu je lavica, ali tako je išla i kroz život. “Dupla sam lavica, ali imam dijelove djevice. Sve mora biti uredno, čisto, posloženo, to su karakteristike djevice, sve drugo je tipično lavica”, naglasila je ona. U moru dama s javne scene koje su se podvrgnule estetskim zahvatima, Rozga kaže da nikada ne bi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial)









‘Imala sam strašne alergije po očima, usnama’

“Zbog moje mame nikada nisam. Rekla bi mi: Kćeri što si to napravila od sebe? Kada sam 1996. godine počela pjevati u Magazinu tada sam krenula sa šminkanjem. Imala sam strašne alergije po očima, usnama… Jedan dermatolog koji je poznat u Splitu rekao mi je mami pošto mi je prepisao lijekove, masti: Lijepa je, ali bi bila ljepša kada bi malo smanjila nos, povećala usne i operirala uši. Ona mu je samo na to rekla: Gospodine doviđenja”, ispričala je anegdotu Rozga.









Pjevačica je nedavno objavila pjesmu “Lavica”, a do kraja godine je očekuje i album. “Ove godina sam baš ažurna po pitanju pjesama. Uskoro još nešto radimo. Zanimljivo, ali još ne bih otkrivala o čemu se radi. Bit će do kraja godine nešto lijepo”, rekla je ona i dodala kako će provesti ljeto. “Ljeto provodim radno. Bit ću poslije toga u Splitu s mojima. Meni je najdraži odmor doma. More, slušanje ptica”, zaključuje Rozga.