ROKO POBIJEDIO U ‘ŽIVOTU NA VAGI’: Izgubio je 76,2 kilograma i osvojio 150,000 kuna

Autor: dnevno.hr

Pobjedu u emotivnoj završnici sezone ‘Života na vagi’ odnio je 42-godišnji Robert Baković Roko. Roko je u show ušao sa 169,1 kg dok je na finalnom vaganju vaga pokazivala 92,9 kilograma. U nevjerojatnoj transformaciji nakon šest mjeseci napornog vježbanja i pridržavanja strogog režima prehrane, Roko je izgubio ukupno 76,2 kilograma, odnosno 45,1 posto težine s kojom je ušao u ‘Život na vagi’. Pred kamerama se pokazao kao jedan od onih kojima je najviše stalo do dobrog rezultata, a u završnici je priznao da su mu najveća motivacija bila njegova djeca i supruga.

Iako je Roko osigurao pobjedu i nagradu od 150,000 kuna, bila je to u finalu boraba do posljednje kile u kojoj su mu se pridružili Marino (26), Ivan (41) i Lidija (36), a pridružio im se jedan tajni finalist. Bio je to Alen (25) koji je svoju pozivnicu u finale zaslužio najboljim rezultatom od svih kandidata u otrčanom maratonu.

Gledatelje je impresionirala i Lidijina transformacija. Ona je izgubila gotovo punih 50 kg te je tako pala ispod 70 kg težine, a Marijana i treneri sugerirali su joj da joj je to i optimalna težina te da je ona svoje riješila. U superfinalu je ostala s Rokom, no imala je tek nešto lošiji postotak izgubljene težine.

Ivan Jakubovski u show je ušao kao najteži kandidat u dosadašnje četiri sezone. Imao je 241,9 kg, a u finalu mu je vaga pokazala 182,7 kg. Alen je imao 151,7 kg, a nakon mjeseci predanog vježbanja došao je do 98,1 kg. Marino je imao 167,1 kg na prvom vaganju, a u međuvremenu je istopio 57,9 kg te sada ima 109, 2 kg.

Od nefinalista najbolja je bila Mirna Posavec, koja je u show ušla sa 135,1 kg, a izgubila je 51,8 kg, odnosno ima 83,3 kg što je gubitak od 38,3%, a time je zaslužila nagradu od 50 tisuća kuna.

Vladimir Gurka u show je ušao sa 180,6 kg, a na finalnom vaganju imao je 44,1 kg manje. Osim što je promijenio izgled, Gurka je u razdoblju transformacije postao otac, što mu je dodatna motivacija da nastavi dalje kako je krenuo. Ivan Filipović prvi je napustio show u koji je ušao sa 183,8 kg. Finalno vaganje mu je pokazalo 156,9 kg. Nenadu je vaga u odnosu na početnih 181,3 kg zadnji put pokazala 36,6 kg manje.

Držislav je prije ulaska u show imao 190,8 kg, a sada je lakši za 46,4 kg. Danijela je od prvih 112,6 kg došla na 79,2 kg. Sara je imala 137,7 kg, a posljednji korak na vagi u ‘Životu na vagi’ pokazao je 103 kg. Ani je vaga od 139,9 kg došla do finalnih 103,3 kg. Nea je imala 144 kg, a na finalnom je vaganju pala ispod 100 kg. Imala je 99,4 kg što je izazvalo oduševljenje i kod nje, ali i kod trenera koji nisu mogli skriti suze.

Julija je imala 135 kg, a u finalu je imala 106,3 kg. Osim ugodnog iznenađenja u finalu, Julija je dobila i fotografiju na kojoj se rukuje s papom Ivanom Pavlom II. za koju je vjerovala da je propala jer je bila loša kopija, no produkcija se potrudila fotografiju vratiti u prvobitno stanje, a fotografiju joj je uručio njezin najdraži trener Edo. Maca je na prvom vaganju imala 125,9 kg, a u finalu je vaga pokazala 82,1 kg.

Na samom kraju RTL-ovog showa ‘Život na vagi’ finalisti su istaknuli da im je život promijenjen i pozvali sve koji se muče s viškom kilograma da se prijave za novu, petu, sezonu showa i dokažu sebi da mogu biti bolje te da to učine za dobrobit ne samo sebe već i svih onih koji ih vole.