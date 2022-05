ROJS O KEVINU SPACEYU: ‘Za što je on optužen u Americi, ja ne znam, to su problemi SAD-a’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

U zagrebačkom Branimir centru prikazan je film Jakova Sedlara ‘Bilo jednom u Hrvatskoj’, a bavi se životom i političkim djelovanjem prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, kojeg je u spomenutom filmu utjelovio dvostruki dobtinik Oscara Kevin Spacey.

Slavni holivudski glumac projekt je prihvatio u jeku sudske i medijske trakavice uslijed koje mu je karijera potpuno potonula. Naime, čak 16 osoba prijavilo je seksualno zlostavljanje od strane Spaceya.

Krajem 2017., glumac Anthony Rapp izjavio je da ga je Spaceyvidno alkoholiziran sekualno napastovao 1986. godine, kada je Rapp imao 14, a Spacey 26 godina. Spacey je izjavio da se ne sjeća tog susreta, ali da duguje Rappu “najiskreniju ispriku za ono što bi bilo duboko neprikladno ponašanje u pijanom stanju”.





Petnaest drugih se tada javilo navodeći slično zlostavljanje, uključujući voditeljicu iz Bostona Heather Unruh, koja je navela da je Spacey seksualno napao njezina sina, redatelja Tonyja Montanu. Od 16 ljudi, pola ih je sa Spaceyem radilo na hit-seriji ‘Kuća od karata’, iz koje je protjeran nakon što su optužbe ugledale svjetlo dana.

Ipak, sve to ne smeta hrvatskom generalu i bivšem saborskom zastupniku, 64-godišnjem Ljubi Ćesiću Rojsu, jednom od uzvanika premijere Sedlarovca filma o Tuđmanu. “Po mom mišljenju, on je profesionalac i to je u redu. A za što je on optužen u Americi, ja ne znam. On je dobitnik dva Oscara, veliki glumac. Prema tome, jesu li točne te afere ili ne, to su problemi Sjedinjenih Američkih Država, nisu to naši problemi”, izjavio je Rojs za 24sata.

Oduševljen je filmom o Franji Tuđmanu i smatra da ih je dosad trebalo biti više. “On je najveći Hrvat u povijest Hrvata. Pomirio je sinove ustaša i partizana. Ostvario nam je slobodnu i nezavisnu Hrvatsku. To je učinio sa svojom lijevom i desnom rukom”, zaključio je Ljubo.