Roditelji zabranili kćeri da živi sa svojim mužem, razlog je šokantan

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Unatoč činjenici da su njihova djeca već odavno ušla svijet odraslih, neki roditelji i dalje osjećaju snažnu potrebu za zadržavanjem kontrole nad njihovim životima, što može dovesti do napetih situacija i konflikata.

Mlada Hrvatica opisala je anonimno u Facebook grupi ”Mamine tajne anonimne i javne” svoje iskustvo s roditeljima, koji su joj zabranili da živi s vlastitim suprugom, no ovaj put, mnoge su članice grupe podržale želju roditelja da kontroliraju kćerin život.

Žena je otkrila kako je udana tri godine te da su se ona i njen suprug odlučili odseliti od njenih roditelja kako bi živjeli sami u stanu sa svojim djetetom. No, ta se ideja nije svidjela njenim roditeljima.





Ili će se testirati ili nema zajedničkog života?

“Izjavili su da se on drogira, da konzumira i da prevozi drogu tijekom radnog vremena na poslu”, pojasnila je žena te istaknula kako roditelji za te tvrdnje nisu priložili nikakav dokaz, ali su ostali ustrajni u tome da njen suprug treba otići na liječenje i napraviti test na drogu kako bi ih uvjerio da se ne drogira. No, tu je nastao problem – suprug se odbio podvrgnuti testiranju uz pojašnjenje kako droge nikad nije koristio i da su njeni roditelji izmislili cijelu priču kako bi iz razdvojili te da su to učinili namjerno nakon što su izrazili želju da idu živjeti sami.

“Ja nisam nikad posumnjala”

“Ja nisam nikad posumnjala u tu drogu jer nisam ništa nalazila, niti po kući niti, po autu.

I sad mi tako već živimo odvojeno jer su to moji tražili, da se mi odvojimo, jer ne žele drogeraša pored sebe. S time da imamo dijete zajedničko”, opisala je žena svoju situaciju i zamolila za pomoć, kako ne bi izgubila ni supruga ni roditelje.

Dobar dan,

“Gdje ima dima, ima i vatre”

Mnoge članice grupe su posumnjale u istinitost suprugove tvrdnje, upravo zato što je odbio učiniti test, dok je dobar dio ipak savjetovao ženi da ode živjeti sa svojim suprugom i djetetom.









“Ne govore oni to sve bez razloga. Baš bi eto tako iz čistog mira izbacili nedužnog čovjeka iz kuće i tražili da ga ostaviš. I još on odbija testiranje. Gdje ima dima ima i vatre, “Ovdje postoje samo dvije mogućnosti. Ili se stvarno drogira pa iz tog razloga ne želi na testiranje ili neće iz inata. Treće nema.

Iskreno, niti ja ne bih radila test na droge da bih tvojim roditeljima nešto dokazivala. Daj mi dokaz neki pa onda možemo razgovarati. Uostalom, itekako se može primijetiti po ponašanju drogira li se netko”, neka su od promišljanja članica grupe.









Može li se riješiti kompleksna situacija?

Duboke emocionalne i obiteljske napetosti koje opisuje žena izrazito utječu na njen brak, roditeljski odnos i život obitelji, no kompleksna situacija ima rješenje uz nužno razmatranje svih opcija, prioriteta i vlastitih vrijednosti. Ukoliko ste se prepoznali u prethodnoj priči, ovo bi moglo pomoći:

Komunikacija s partnerom: Prvi korak treba biti otvorena komunikacija sa suprugom. Razgovarajte iskreno o optužbama i osjećajima koje imate. Pokušajte saznati njegovo stajalište i razumjeti zašto odbija testiranje na drogu. Otvorena i iskrena komunikacija može pomoći razjasniti situaciju.

Razgovor s roditeljima: Ako su optužbe došle od roditelja, također je važno razgovarati s njima. Pitajte ih za razloge za njihove sumnje i optužbe. Pokušajte saznati je li njihova zabrinutost opravdana ili temelji se na nesporazumima.

Traženje profesionalne pomoći: Ako se konflikti nastave i ne mogu se riješiti kroz samostalnu komunikaciju, razmotrite mogućnost traženja stručne pomoći. Bračni terapeut ili obiteljski terapeut može vam pomoći razgovarati o problemima i raditi na njihovom rješavanju.

Postavljanje granica: Ako živite odvojeno od roditelja, razmislite o postavljanju jasnih granica kako biste očuvali svoj brak i obiteljske odnose. Jasno definirajte svoje potrebe i očekivanja kako biste izbjegli daljnje konflikte.

Vrijeme za refleksiju: Ova situacija može biti emocionalno iscrpljujuća, pa sebi dopustite vrijeme za razmišljanje i refleksiju. Razmislite o svojim prioritetima i što vam je najvažnije u životu. Postavljanje jasnih ciljeva može vam pomoći donijeti informiranu odluku.

Podrška prijatelja i obitelji: Potražite podršku bliskih prijatelja ili članova obitelji. Razgovor s nekim izvan situacije može vam pomoći sagledati različite perspektive.

Donošenje odluka: Na kraju, donošenje odluke o daljnjim koracima treba biti temeljeno na vašim vlastitim potrebama i željama. Važno je donijeti odluku koja je u skladu s vašim srećom i blagostanjem.