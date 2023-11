Roditelji ljuti, klinci u Zagrebu išli na koncert Raste: ‘Sramota, ovo još nisam doživjela’

Srpski reper Stefan Đurić Rasta imao je nastup u petak u zagrebačkom klubu The Best. Prije koncerta, došlo je do poteškoća na ulazu, što je izazvalo veliku gužvu. Prema informacijama s Facebook stranice Mamin blog, ispred kluba ostalo je nekoliko stotina ljudi, uglavnom djece mlađe od 16 godina, jer je organizator Art Music Adria zabranio njihov ulaz, iako to nisu jasno istakli.

Veliki je dio publike imao ispod 16 godina pa su se stvorili redovi u kojima se čekalo satima. Djecu nitko nije obavijestio o pravilima, kako tvrde roditelji. Kako navode u objavi na Maminom blogu, dva sata su čekali u redu, a na kraju djecu od 15 i 12 godina nisu pustili, čak ni uz pratnju roditelja.





‘Nagurali su djecu u klub i još su ih hrpu ostavili vani’

Također, kako pišu, prodano je puno više karata nego što stane u taj prostor te je zbog toga jako puno njih ostalo vani. U objavi su istaknuli da su djeca ispod 16 godina ulazila na koncert, iako je to, navodno, bilo zabranjeno.

“Ljudi zbilja ne razumiju bit objave! Prodano je više karata od kapaciteta ljudi koji prostor može primiti. Nagurali su djecu u klub i još su ih hrpu ostavili vani jer nema kapaciteta. Da napomenem ulazila su djeca i ispod 16 g! I to bez pratnje roditelja!”, pisalo je u objavi.

“Nigdje nije bilo napomene da djeca ne mogu na koncert, nigdje nije bila navedena niti dobna granica djeca su tek na ulazu saznala da moraju imati minimalno 16 g da bi išli na koncert! Koncert Raste, The BEST club! Najgora organizacija ikada!! Velika sramota za organizatore, klinci čekaju ulaz već dva sata i neće ući sigurno do ponoći. Ući se može od 22 h! Sramota ovo još nisam vidjela!”, pisalo je.