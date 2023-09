Roditelji digli hajku zbog Supertalenta: Je li Nova u prekršaju? Evo što kaže zakon

U nedjelju je počela nova sezona showa ‘Supertalent‘, koji se emitira na Novoj TV, a zbog jednog nastupa digla se velika hajka. Riječ je o nastupu gutača mačeva Danu Meyeru iz SAD-a, čija je točka šokirala žiri, publiku u studiju i gledatelje pred malim ekranima.

Na društvenim mrežama mnogi su izrazili svoje mišljenje o tome kako smatraju da takav nastup nije primjeren za ”prime time” jedne televizije.

"Vi niste normalni i to još u udarnom terminu, pa ovo i djeca gledaju, strava i užas, fuj, dno dna", "Nadam se da stvarno nijedno dijete neće probati to napraviti", "Neka guta što god i neka je to talent, ali djeci tu emisiju više ne bi trebalo dozvoliti gledati bez budnog nadzora roditelja", samo su neki od komentara.





Ubiti strahove

Ipak, priča ovog gutača mačeva nosi vrlo bitnu poruku, koju je pokušao prenijeti i na gledatelje.

“Prvih 20 godina života proveo sam u ogromnom strahu. Nisam mogao govoriti, tresao bih se, zamuckivao, a nasilnici bi me tukli. I to je trajalo 20 godina. Noć prije 21. rođendana odlučio sam ubiti sve svoje strahove. Odlučio sam da želim riskirati i prihvaćati izazove. Izmolio sam kratku molitvu i predao sve svoje strahove Bogu i moj se život promijenio. 1997. godine čuo sam da je manje od 12 gutača mačeva na cijelom svijetu. I počeo sam to vježbati jer sam htio učiniti nešto što nasilnici nisu mogli. Htio sam pronaći svoju svrhu, svoj poziv, htio sam učiniti nešto posebno sa svojim životom i dokazati da nemoguće nije nemoguće. Večeras sam to dokazao upravo ovdje”, oduševio je Dan svojim odgovorom.

“Dug je bio proces. Vježbao sam 10 do 12 puta na dan, i tako četiri godine dok nisam uspio progutati prvi mač. Sada držim 40 svjetskih rekorda i ovime se profesionalno bavim te inspiriram ljude da učine nemoguće u svojim životima”, rekao je te dodao da postoji još nešto što nije podijelio sa žirijem.

“Prošle godine saznao sam da imam dva tumora. Borim se s rakom i nadam se da ga mogu pobijediti. U suprotnom, nastavit ću živjeti život punim plućima, iskoristiti svaku priliku i živjeti kao da bi mi svaki dan mogao biti posljednji”, ispričao je Dan.

“Pozivam i gledatelje na isto, morate živjeti život punim plućima. Činite najviše što možete dok imate priliku. Svi umiremo, ali ne živimo svi svoje živote u potpunosti. Ovo činim za sve vas kojima je rečeno da nikad ništa neće postići i da nikad neće ništa dobro učiniti sa svojim životom. Zato ovo radim”, poručio je, a publika je ustala i zapljeskala mu.









“Vaš je govor još bolji od vašeg talenta. Trenutačno samo želim doći kući i ispričati mužu što sam upravo vidjela. Iskreno se nadam da ćete pobijediti sve i iz dubine duše mislim da hoćete. Vi to možete”, izjavila je Maja u suzama. Dan je od žirija dobio 4 da i prošao je dalje.

Na roditelju je odgovornost

No, ono što je bitno naglasiti jest da je emitirana emisija jasno od početka do kraja imala naznačenu dobnu granicu 12, zvučno upozorenje uoči početka emisije kako je ista primjerena za osobe starije od 12 godina, a prije njegova nastupa prikazano je i posebno upozorenje da bi scene mogle biti uznemirujuće te da se nikako ne pokušava izvesti ono što ćete vidjeti. Nastup gutača mačeva prikazan je nešto iza njegov nastup iza 21 sat.

Nakon svega nabrojanog, ne može se govoriti o odgovornosti medija ili ikakvom prekršaju. Naime, roditelji imaju najvažniju, izravnu ulogu u procesu odgoja i socijalizacije svoje djece, pa su tako obvezni pratiti, regulirati i kontrolirati način na koji njihova djeca konzumiraju medije, kao i pružiti zaštitu od mogućeg potencijalno lošeg sadržaja za razvoj vlastitog djeteta.