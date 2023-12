Rodila je Ecija Ivušić: U obitelj bivše voditeljice i bubnjara ‘Pravila igre’ stigao sinčić

Autor: Barbara Grgić

Influencerica i bivša voditeljica Ecija Belošević postala je majka. Rodila je sinčića Lea u zagrebačkoj bolnici Sestara milostdnica.

Podsjetimo, Ecija i bubnjar grupe Pravila igre u srpnju su otkrili da će postati roditelji, a nedugo nakon toga podijelili su kako će dobiti sina.

“Baby boy nam dolazi u prosincu”, napisala je Ecija uz fotografiju koja je nastala na zabavi otkrivanja spola.

Sindrom nestajućeg blizanca

Podsjetimo, otkrila je Ecija jednom prilikom i detalje svoje trudnoće. Napisala kako je nosila blizance, ali se, nažalost, jedan plod prestao razvijati.

“Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva… Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem. Nažalost, došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon “za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati”, dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga što se odnosilo na drugog preživjelog blizanca. Ali OK, brzo sam si oprostila. Nakon kratkog tugovanja i razočarenja, brzo sam prihvatila da je tako trebalo biti i da bog zna najbolje. I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način”, napisala je Ivušić.









Goran i Ecija zaručili su se u studenom 2021. u Italiji, nakon samo šest mjeseci veze, a vjenčali su se prošle godine na otoku Vrniku ispred vrničke crkvice Gospe od Škoja jer par nije dobio dozvolu župnika za vjenčanje u crkvi.