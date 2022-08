ROĐAK CAMILLE PARKER PRONAĐEN MRTAV: Prolazio je jedan od najtežih razvoda u povijesti Britanije

Rođak Camille Parker Bowles, 59-godišnji Charles Villiers pronađen je mrtav, izvijestio je Times. Kako se navodi, Charles je okončao život u jednom londonskom hotelu, a u sobi ga je zatekla čistačica.

Nedavno je objavljeno da je Charles proglasio bankrot, a prema pisanju britanskih medija, spavao je kod prijatelja što mu je jako teško padalo.

Prijatelj kod kojeg je nedavno boravio je već tada bio vrlo zabrinut za njegovo mentalno zdravlje, zbog čega mu je dogovorio prijevoz avionom u Veliku Britaniju kako bi otišao u kliniku i potražio pomoć, no do toga ipak nije došlo. Navodno su i drugi prijatelji znali za njegove probleme, no malo tko je slutio što bi se moglo dogoditi.





Osim bankrota Charles je ranije doživio još jednu tešku životnu bitku koja ga je financijski i psihički iscrpila. Naime, bio je oženjen za Emmu Mary Jane Goodall, a zajedno su bili do 2012. godine. Tek dvije godine kasnije, službeno su pokrenuli brakorazvodnu parnicu koja zapravo nikada nije završena.

Najprije je trebalo utvrditi čiji sud treba voditi parnicu. Naime, Charles je tvrdio da slučaj treba voditi škotski sud, gdje je par i živio od vjenčanja. u tom slučaju naslijeđeno bogatstvo ne bi morao dijeliti s Emmom, a i isplate uzdravanja traju svega tri godine nakon razvoda. Kako se u međuvremenu Emma preselila u Englesku, željela je da se tamo vodi sud. Prema zakonima Engleske, Charles bi ju morao uzdržavati do kraja njenog života.

Najprije je dosuđeno da joj Charles plaća alimentaciju, ona je tražila 3.5 milijuna funti, no ta je presuda odbačena zbog njegovih dugova. Emma se žalila, a žalbom je utvrđeno da zahtjev za uzdržavanjem nije trebao biti odbačen. Kasnije joj je trebao plaćati 10.000 funti godišnje.

U međuvremenu, Charles je pronašao novu ljubav u opernoj pjevačici Heidi Innes koja je nakon pet godina veze izjavila da joj je drago što se nije udala za njega, jer nije bio čovjek kakvim ga je smatrala. Navela je da se nije lijepo ponašao.

Charles je bio ponosan na to što je u rodu s Camilliom preko svoje pokojne majke Elizabeth Keppel, koja je bila kći britanskog vikonta.

Suicidalne osobe pomoć i savjet mogu potražiti u Centru za krizna stanja i prevenciju suicida na broju 01/2376470 koji je otvoren 24 sata na dan, te na Plavom telefonu: 01/ 4833888 ili u Psihološkom centru TESA: 01/4828888.