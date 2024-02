Robert Mareković nema sreće na popularnoj aplikaciji za dejtanje, otkrio svoj najgori ulet

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Ovogodišnja, druga po redu, Ženska priča sinoć je rasprodala Sax! Iako inače prevladava ženska publika, ovog puta to nije bio slučaj. Marijana Perinić ovoga puta u svom talk-showu ugostila je kazališnu, filmsku i televizijski glumicu Natašu Janjić Medančić, spisateljicu i eksperticu emisije “Brak na prvu” Sanelu Kovačević Nelly, glazbenika, pjevača, novinara i voditelja Roberta Marekovića te glumca i komičara Zlatana Zuhrića Zuhru.

Tema epizode bila je “Ususret Valentinovu” koja je uvijek zanimljiva za rasprave među ženskom i muškom populacijom, pa tako publika nije mogla dočekati dio kada mogu postavljati pitanja, a kada su došli na red nisu se zaustavili. Svatko je imao barem jedno pitanje koje je želio postaviti ili se na neki način nadovezati u raspravu.

Glavna tema rasprave bila je komercijalizacija Valentinova s kojom se skoro nitko nije složio. Valentinovo se desetljećima predstavlja kao Dan zaljubljenih, odnosno dan kada bi trebali iskazati svoju ljubav prema partneru no nisu se svi složili s tim. Glavni zaključak je bio da bi se u odnosu svi trebali truditi svaki dan i pokazivati svoju ljubav, a ne samo na Valentinovo.

“Valentinovo na rate” i najgori ulet ikad

Zlatan Zuhrić Zuhra tako je izjavio da on Valentinovo voli “razbiti na rate”, odnosno da svoju ženu časti i iznenađuje sa sitnicama bez obzira na određene prigode. Također je ispričao i zanimljivu anegdotu o tome kako je završio sa svojom ženom. “Ja sam se oženio u 60. godini života i to sa ženom s kojom sam hodao prije punih 28 godina”.

Na to se nadovezala i tema pronalaska one prave osobe koju je danas, kako su se svi složili, jako teško pronaći. “Loše prolazim na Tinderu, nisam ni tamo baš imao sreće sa ženama, a inače u odnosu dajem previše od sebe, a samo tražim da me se voli“ izjavio je Robert Mareković te dodao kako je njegov najgori ulet bilo pitanje “Jel’ ti muž kod kuće?”

Ženskom dijelu publike savjete su podijelile Nataša Janjić Medančić i Sanela Kovačević Nelly. “Dopusti muškarcu da se potrudi oko tebe, što je dosta teško ako si navikla da sve možeš sama”, rekla je Nataša ženskom dijelu publike i istaknula kako je prema njoj to najvažniji savjet svim ženama.

“Kada muškarac gubi interes i povlači se, pusti ga i ni slučajno se nemoj ponižavati tako da ga proganjaš i šalješ mu poruke”, rekla je Sanela.









Dodala je kako primaju prijave za Brak na prvu za samce. Rasprava se pri kraju jedva završila, a nakon ove epizode Ženske priče publika je izašla prepuna dojmova.