Britanska pop zvijezda Robbie Williams održao je u utorak navečer veliki koncert u Puli u Areni. Williams je održao, kako mnogi već sada kažu, koncert godine u Hrvatskoj i napunio je Arenu, a imat će istu priliku sve ponoviti u u srijedu na drugom koncertu za redom.

Na koncertu su bile tisuće ljudi iz Hrvatske, regije i iz cijelog svijeta, a Williams ih je počastio svojim najvećim hitovima, koje su na kraju svi pjevali uglas.

Williams će, kako smo rekli, održati još jedan koncert i to u srijedu navečer, a za taj koncert su također rasprodane sve ulaznice. U nastavku iz objava ljudi koji su bili na koncertu možete vidjeti kakav je spektakl priredio.

Robbie Williams concert at the amphiteather in Pula, Croatia. Many fans from Great Britain flew here for the concert, the amphitheater was packed, the tickets were sold out. That’s why I was outside where everything could be heard. The atmosphere among the people was phenomenal. pic.twitter.com/mPGXk9ULoR

— Adis DRNDA-apartmani Nina Šišan (@AdisDrnda) June 28, 2023