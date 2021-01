Robbie Wiliams s obitelji je zapeo na Karibima : ‘Mora u krantenu. Pozitivan je na koronavirus’

Autor: Dnevno.hr

Na Karibima se trenutačno nalazi 46-godišnji glazbenik Robbie Williams. No, na otočju koje obuhvaća Velike Antile i Male Antile glazbenik ne uživa i ne odmara se već je u karanteni. Naime, pozitivan je na COVID-19, piše The Sun.

S njim su i 41-godišnja supruga, manekenka Ayda Field i njihovo četvero djece. Obitelj je krajem prosinca otputovala na novogodišnji odmor, no glazbenik se po dolasku na Karibe osjećao loše pa su produljili boravak u vili. Najam vile na tjedan dana stoji 106.000 funti (gotovo 900 tisuća kuna).

“Robbie je prilično bolestan. Zatvoren je u vili u kojoj boravi s obitelji. To nije baš najgore mjesto na svijetu za biti u karanteni, iako ne može ići na plažu. Morat će ostati u karanteni do 14 dana “, izjavio je izvor za The Sun.

Pjevač je nedavno svojim pratiteljima otkrio kako je gotovo umro od trovanja živom i arsenom nakon što je pojeo previše ribe. U intervjuu za Radio X naglasio je kako mu je život spasila supruga koja ga je natjerala da ode liječniku.

“Jeo sam ribu dva puta dnevno i zbog toga sam završio s najvećim trovanjem živom koje je liječnik ikad vidio. Ali hvala Bogu, živ sam. A znate li što sam prvo pomislio kada sam to čuo? Pobijedio sam! Tako moj ego funkcionira! Doslovno sam dobio nagradu za najteže trovanje živom”, priznao je.