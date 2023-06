Rijetko u javnosti! Oliverova udovica i sin prisustvovali posebnom događaju: ‘Da se nije oženio sa mnom, lutao bi’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

U Splitu je u ponedjeljak predstavljen roman ‘Ljubavna pjesma’, autora Ante Jeličića Belece, u koji je uključio i refrene iz najpoznatijih hitova legendarnog Olivera Dragojevića. Roman prati lika Buda Bulina, čiju priču razumiju samo oni koji razumiju i Oliverove pjesme, u kojima je ispričan njegov cijeli život, od nesretne ljubavi, sunca i mora…

”U prvoj smo nakladi išli na 600 primjeraka, a sudeći po interesu i koliko me ljudi ovih dana zove da bi htjeli pročitati roman, sve mi se čini da ćemo uskoro morati tiskati nove primjerke”, izjavio je Ante za 24 sata.

Promociji knjige prisustvovale su brojne zvijezde s domaće scene, a ulomke iz knjige pažljivo je slušala Oliverova udovica Vesna Dragojević koja je na promociju stigla u društvu sina Dina.





”Iza ovih korica nalazi se životna priča, mladenačka je, rekao bih da je na neki način potraga za samim sobom. Otvorio sam srce i poslušao što mi inspiracija kaže. Izložio sam se kritici, nadam se napisao nešto vrijedno, a to sam tek skužio kada je Vesna večeras zaplakala. Nije joj lako jer svi mi mislimo da najbolje poznajemo Olivera”, istaknuo je Jeličić.

”Ja sam se udala za Olivera prije nego što je počeo pjevati i sjećam se jedne rečenice koju mi je tada rekao. Pitala sam ga što radi, a on mi je odgovorio da svira. Ma što radiš, to nije posao, odgovorila sam mu. A on će meni: ‘Kad mi muzika postane posao, onda muzike više nema!’ To je nešto najmudrije što sam ikad čula. Time je htio kazati da mu glazba nije posao i da ne treba trčati za novcima, velikim turnejama, nego sve to dovesti u livel”, rekla je Vesna.

”Da se on nije oženio sa mnom vjerojatno bi lutao Europom, njega kompozitori ne bi uspjeli naći, jer mi smo se stacionirali u Splitu. Zdenko Runjić je dolazio često kod nas i Oliver nije imao gdje pobjeći (smijeh). Da je lampa okolo ne bi ga nitko naša, možda bi cijeli život samo svira i nikad se za njega ne bi znalo. Dakle, ja sam tu odigrala veliku ulogu, i jesam… Znam to!”, zaključila je Vesna.