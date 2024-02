Rijetki danas pamte ovu voditeljicu: Nakon burnog razvoda nestala je sa scene

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Početkom 2000-ih godina televizijska scena izgledala je sasvim drugačije. Dok su danas neka druga lica poznata gledateljima putem malih ekrana, neki se i dalje sjećaju onih koja se danas rijetko pojavljuju. Mnogima će možda biti nepoznato ime Marte Žegure, koja je nekoć bila obilježje Nove TV.

Tada je Marta vladala ekranima vodeći emisije kao što su Red Carpet te Navigator. Osim toga je javnosti postala poznata zbog veze sa 24 godine starijim glumcem, Franom Perišinom. On je tih godina glumio u popularnoj seriji Larin izbor, a njegova bračna sreća sa Martom završila je iznimno burno.

Ovaj par svoju vezu započeo je 2012. godine, kada je Frane imao 52 godine a Marta svega 28. Ubrzo nakon toga su se i zaručili te dobili sina Andriju, no veza je nedugo nakon toga propala pa tako do svadbe nije došlo. Nakon ljubavnog kraha glumac je odlučio poduzeti potez zbog kojeg je voditeljica krenula u sudsku bitku.

Sve je eskaliralo nakon Facebook objave

Frane je 2016. godine na svojem Facebook profilu objavio privatne detalje o Marti. Njegovoj tada već bivšoj zaručnici to nikako nije odgovaralo, te je podigla sudsku prijavu zbog uznemirivanja i zastrašivanja. On je tada tvrdio kako mu Marta nije dopuštala da vidi njihovog sina, no čini se kako su na kraju postigli dogovor o skrbništvu.

“Marta i ja dobili smo poziv od Centra za socijalnu skrb kako bismo se dogovorili oko planiranja mojih posjeta sinu. Drago mi je što su nadležne službe napokon reagirale i omogućile mi da nakon toliko mjeseci mogu vidjeti svoje dijete. Naš bi se susret trebao dogoditi u idućih tjedan dana”, izjavio je svojedobno Frane za domaće medije.









Nakon cijele sudske borbe, nekoć popularna voditeljica odlučila se povući iz javnosti. Njenu karijeru u velikoj mjeri obilježila je 2006. godina i doba Red Carpeta, kada je Marta postala Miss ekrana. Prema napisima medija, Marta je danas zaposlena kao kostimografkinja u Zagrebačkom kazalištu mladih.