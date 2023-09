Rijetki bi pogodili koliko Doris Dragović ima godina, zbog ove fotografije ćete sigurno fulati

Autor: I.D.

Glazbena diva Doris Dragović poprilično je aktivna na svom Facebook profilu, tako je nedavno objavila fotografiju na kojoj pozira s buketom u ruci, što je njene pratitelje pomalo zaintrigiralo.

Naime, mnogi su mislili da ova diva slavi rođendan, no povod simpatičnoj fotografiji je bilo ipak nešto drugo.

‘Ruže za našu kraljicu’

“Tvrdoglave žene duže žive i sporije stare, iz inata”, napisala je Doris i u komentare je stavila pjesmu s koncerta “Sve smo mogli imati”.





Doris je na fotografiji pozirala s punđom i minimalističkom šminkom, ali bez “dodira” filtera za uljepšavanje – jer njoj definitivno ne trebaju.

“Ljepotica naša”, “Prirodna i uvijek lijepa”, “Bravo Doris, volimo te”, “Samo jedna jedina Doris”, “Pravo zborite”, “Ruže za našu kraljicu”, neki su od komentara koje je Doris dobila ispod simpatičnog selfieja.

Podsjetimo, nedavno smo pisali o tome kako izgleda tajanstveni sin Borna pjevačice Doris. Njena ljubavna priča, koja je očito ostavila značajan trag na estradi 90-ih godina prošlog stoljeća, buknula je kada je pjevačica upoznala Marija Budimira, bivšeg vaterpolista.









U rujnu 1990. Mario i Doris dobili su sina Bornu, što je dalo dublji smisao njihovom životu. Doris je tada donijela odluku da stavi svoju karijeru na čekanje kako bi se usredotočila na dvojicu najvažnijih muškaraca u svom životu.

Ne daj se Doris!

Iako sljedeće godine u travnju slavi 63. rođendan, Doris i dalje drži koncerte i aktivno nastupa pred brojnom publikom, a nedavno je rasprodala i Arenu Zagreb.

Inače, kada su Doris jednom prilikom pitali o karijeri, otkrila je čemu je posvećena.









“Crkva mi znači sve. Sve sam svoje stavila na tu kartu i dozvolila Bogu da mi pomaže i da me vodi. Podsjeća me na to odakle sam došla i gdje idem te tko sam sada”, ispričala je pjevačica svojevremeno.