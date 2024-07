Rijetki bi ovo očekivali od naših pjevačica: Evo koja je pohađala dva fakulteta

Autor: F. P.

Domaća estradna scena zaista obiluje imenima koja izazivaju znatnu pozornost. Bilo da je to zbog pjevačkih vještina ili intrigantnog ljubavnog života, u Lijepoj Našoj ističu se brojna imena. Zarada od pjevanja penje se do ‘debelih’ brojki, no neke od njih iza sebe kriju dosta neočekivana područja školovanja.

Maja Šuput često se naziva kraljicom zabava, a ne krije koliko uživa i u svom obiteljskom životu. Prije no što se okrenula pjevanju pohađala je hotelijersko-turističku srednju školu, gdje je neko vrijeme prolazila na temelju snalažljivosti. Nedavno je priznala da joj je najgore išla matematika, a nije voljela niti kemiju i fiziku.

“Srednja škola bila mi je kao izlazak, imala sam tako dobru ekipu. Čak sam išla na nastavu i kad sam bila bolesna. Sad znate koliko mi je bilo zabavno. Išla sam u hotelijersko-turističku školu i nekako sam se turistički i odnosila prema njoj. Nisam imala problema s profesorima, bio je to lijep, opušten odnos”, opisala je Maja.

Svirala kod basista iz ‘Magazina’

Danijela Martinović ovih dana uživa u ljubavi sa policijskim inspektorom Josipom Plavićem. U rodnom Splitu je pohađala Osnovnu školu ‘Prvi splitski partizanski odred’, gdje je počela svirati mandolinu kod Nenada Vesanovića Keka, tadašnjeg basista grupe ‘Magazin’. Uz to je završila i srednju glazbenu školu sa fokusom na harfu.

Ovih dana izniman fokus je na Vesni Pisarović, koja je najavila svoj prvi koncert u Areni Zagreb 26. travnja iduće godine. S obzirom da je od malena svirala flautu i pjevala u nekoliko zborova, već tada je znala čime se želi baviti. Početkom 90-ih doselila je u Zagreb gdje je završila studij fonetike i kroatistike na Filozofskom fakultetu.

Još jedna od i više nego istaknutih Splićanki je, dakako, Severina. U Splitu je završila osnovnu školu nakon čega je upisala onu bibliotekarsku. U trećem razredu se ipak okrenula glazbi upisavši Glazbenu školu Josipa Hatzea, no radi svoje turneje po Australiji nikada ju nije završila što je dosta pogodilo njenu majku.

Aktivno nastupala sa 16 godina

Jedan od najljepših vokala današnjice zasigurno pripada Nini Badrić. Već sa devet godina pjevala je u popularnom zboru ‘Zvjezdice’, a u Zagrebu je završila osnovnu školu koja danas nosi ime ‘Dr. Ivan Merz’. Sa 16 godina je ne samo aktivno nastupala, već i zarađivala novce snimanjem pratećih vokala i pjevanjem po klubovima.

Osim pjevanjem, Lana Jurčević već se neko vrijeme bavi proizvodnjom prirodne kozmetike. Nakon mature je upisala studij novinarstva u Zagrebu, a htjela je studirati i dizajn interijera u Londonu. U tome ju je spriječila glazbena karijera, a jednom prilikom je istaknula kako postoji mogućnost da se vrati na studij novinarstva.









Jedno od rijetkih pjevačkih imena koje se može pohvaliti sa dvije diplome jest Neda Ukraden. Rođena u Imotskom, u Sarajevu je pohađala i Pravni i Filozofski fakultet. Iako je na svoje obrazovanje i više no ponosna, u nekoliko navrata je istaknula da joj je pjevačka karijera ipak dosta otežala studiranje.