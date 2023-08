Riješen dugogodišnji misterij Titovog skupocjenog prstena? ‘Putin mi je slao čovjeka na vrata…’

Jedan od najvećih misterija naroda i narodnosti bivše nam države bio je i ona što se dogodilo sa skupocjenim dijamantnim prstenom kojeg je doživotni predsjednik SFRJ, Josip BroZ Tito, nosIo na ruci 42 godine, od 1938 do smrti.

Godinama se nagađalo kako nije sahranjen s prstenom čiji je samo dijamant procijenjen na oko 250.000 dolara, suprotno vlastitoj želji i vjerovanju najbliže obitelji.

Pojavila se priča i da je ukraden je i preko vođa “zemunskog klana” Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma prodan na crnom tržištu jednom hrvatskom narko-bosu s kojim su ‘zemunci surađivali.

Marshal Tito in the saloon of the Brdo pri Kranju residence (People's Republic of Slovenia), photographed in color by Life Magazine reporters – 1956. pic.twitter.com/S0VHuRdvV5

— Josip Broz Tito (@Broz1892) August 4, 2023