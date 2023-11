Riječani zatečeni bizarnim prizorom na cesti: ‘Što je ovom narodu’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Na društvenim mrežama redovno osvanu snimke korisnika koje iz raznih razloga postanu hitovu. Ista stvar dogodila se na jednoj stranici na Facebooku, gdje je osvanula snimka zaista nesvakidašnjeg večernjeg prizora iz Rijeke.

Naime, na stranici Prometne zgode i nezgode objavljen je video snimljen od strane jednog vozača automobila. A ono što je vidio svakako je morao podijeliti sa drugima.





Prelazak sa neobičnom opremom

Na snimci se jasno vidi kako se auto vozi iza čovjeka koji na dolazi do križanja i prelazi cestu. No tu ništa ne bi bilo neobično da nepoznati muškarac to nije napravio na rolama, sa skijaškim štapovima u rukama te kacigom na glavi.

“Pripreme za skijašku sezonu,” stoji u šaljivom opisu videa. Objavljena snimka prikupila je nekoliko stotina reakcija, kao i brojne komentare gledatelja. Dok su se neki našalili na račun domišljatosti čovjeka, drugi smatraju kako je ovo izrazito opasno.

“Doslovno je shvatio zimsku opremu”

“Solidna brzina na nizbrdici”, “Po meni je to ok”, “Doslovno je shvatio obaveznu zimsku opremu na cestama”, “U Italiji je to normalno”, “Barem ima zimsku opremu”, pisali su oni koje je video zabavio. Neki su stilski prelazak usporedili sa slavnim biatloncem Jakovom Fakom.

“I zbog takvih budala ljudi stradaju, treba mu opalit kaznu”, “Šta je ovom narodu, od ovih koronskih vakcina pucaju kao baloni”, “Šta bi se izvrištao da naleti na podignuti šaht”, “Slučajno pogaziš ovakvog idiota jer se ne vidi”, “Ovo je neki poseban mentalni sklop”, “Priprema za intenzivnu”, komentirali su pak oni kojima snimka nije sjela.









Podsjetimo, odnedavno su na snazi zimski uvjeti cestovne vožnje. Iako su temperature i dalje visoke za ovo doba godine, vozači od ove srijede na svojim automobilima moraju imati ispravne zimske gume, a zbog nedavnog pomicanja sata i upaljena svjetla tijekom dana. Kazne za nepropisne gume na automobilima iznose 130 eura.