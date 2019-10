Ribič sa Šoderice pojeo jetricu Soma, a onda mu je otpala koža: ‘Samo sa čudom sam preživio’!

Autor: Dnevno

Ribiču sa Šoderice otpala koža nakon što je pojeo jetricu soma S iznutricama životinja općenito trebamo biti oprezni, jer se u njima mogu skupljati otrovi, ili mogu biti zaražena parazitima koji mogu izazvati ozbiljne probleme, kaže prim. dr. Vladimir Supanc.

Josip Habota, ribič sa Šoderice, ovih je dana ispričao kako je prije čak 44 godine skoro zaglavio, nakon što je za ručak pojeo jetrica od soma, i to kapitalca od 83 kilograma, kojeg je ulovio njegov tast. Samo jetra je imala više od kilograma, a kako se inače smatraju specijalitetom, nije bilo puno dvojbe oko toga kako ih pripremiti.

Najbolja su pečena, kao što se, na primjer, peku svinjska, kaže Habota. No, dok ih supruga nije jela, a tast i punica su tek malo probali, on se najeo do sita i – skoro umro. Ubrzo mu je pozlilo, počeo je osjećati bolove u cijelom tijelu i odmah je otišao liječniku.

– Čim sam mu rekao da sam jeo somova jetra, odmah mi je rekao da mi nema puno pomoći, priča Josip Habota te dodaje kako mu je liječnik rekao da će biti dobro ako mu se za tri dana počne guliti koža, dok bi u suprotnom mogao i umrijeti.

Koji dan nakon toga doista mu se počela guliti koža, kao kad se zmija presvlači, pa je uskoro izgledao kao da se teško opekao. Trajalo je nekoliko dana i u nekim je trenucima zaista mislio da će umrijeti. No, kad se koža ogulila, pomalo mu je bivalo bolje, ispričao je Habota za Podravski list.





– Moram priznati da nikada nisam čuo za takav slučaj, kaže gastroenterolog prim. dr. Vladimir Supanc, suradnik Poliklinike Drinković.

Upozorava da je danas vrlo teško komentirati slučaj, pogotovo bez informacija o tome jesu li obavljeni kakvi pregledi i što su pokazali. No, slaže se da je sam Habota možda na dobrom tragu, jer pretpostavlja da je uzrok njegovih problema to što je som od 80-ak kilograma vjerojatno bio vrlo star i sve bolesti ili otrovi koje je mogao pokupiti tijekom života vjerojatno su bili nataloženi u jetri.

Tako se, primjerice, kod nekih morskih riba u jetri može nakupljati živa, koja može biti vrlo opasna po konzumenta, no takvi otrovi ne moraju biti jedini uzrok problema.

Teško je danas pretpostavljati što bi mogao biti uzrok, no činjenica jest da se u jetri životinja, kao i kod čovjeka, mogu taložiti otrovi, te da može biti opasno ako se ona pojede. Druga je mogućnost da je bila zaražena nekim parazitima opasnima za čovjeka, pogotovo ako jetra nije bila dobro termički obrađena, kaže prim. dr. Supanc.

Paraziti često mogu biti uzrok trovanja kod konzumacije jetre bilo koje životinje, a to kakvi će se problemi razviti prvenstveno ovisi o tome jesu li samo prošli kroz probavni sustav čovjeka, ili su ušli i u krvotok, dodaje.

U prvom slučaju, obično se javljaju mučnina, proljev i povraćanje, te grčevi, plinovi i nadutost, dok jedan od simptoma da se paraziti šire tijelom može biti i osip, odnosno ekcem koji preraste u čireve i rane na koži, kaže dr. Supanc. Valja imati na umu da paraziti mogu doći i do mozga te da mogu utjecati i na razvoj psihičkih, odnosno mentalnih problema, dodaje.

– S konzumacijom iznutrica životinja općenito trebamo biti pažljivi, odnosno jako je važno da budu termički dobro obrađene, te da je riječ o životinjama iz poznatog uzgoja, dodaje sugovornik.