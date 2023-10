Ribafish s nekoliko riječi doveo Hrvate do suza: ‘Beskonačno fališ, mališa’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatski novinar i bloger, Domagoj Jakopović Ribafish, javnosti je poznat po dobrom raspoloženju i čestim osmijesima. No u posljednjoj objavi do osmijeha mu nije bilo, već do suza.

Ribafish se, naime, prisjetio svojeg sina Roka, koji je prije pet godina tragično preminuo.

Emotivna obiteljska fotografija

“Danas Rokatanski u nekom paralelnom svemiru puni 18 godina. Hvala ti za najljepši dio mog života, beskrajno nedostaješ… Voli te tvoj tata,” napisao je emotivni novinar.





Uz ovu emotivnu čestitku Ribafish je podijelio obiteljsku fotografiju crno-bijele boje. Na njoj skupa sa sinom Rokom nasmiješeno gleda u kameru, dok u pozadini sa istovjetnim osmjesima poziraju Rokovi baka i djed.

“Zaključio sam da mi daješ znak”

Ovaj bloger često je javno govorio o tragediji koja je zadesila njihovu obitelj. Sina se često prisjeti u objavama na društvenim mrežama, a u veljači je obilježio godišnjicu njegove smrti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Domagoj Jakopović Ribafish (@ribafish13)







“Onoga trenutka kad sam na Zanzibaru otišao na plažu na koju smo trebali ići skupa i odlučio zauvijek završiti s ovim prokletim životom, na nebu se pojavilo ovo. Pogledao sam, a zatim i pofotkao oblak i zaključio da mi, baš poput subotnje duge na cesti daješ nekakav znak,” prisjetio se.

Podsjetimo, Domagoj Jakopović prije pet godina doživio je nezamislivu tragediju. Njegov tada 12-godišnji sin Rok oduzeo si je život, što je samog Ribafisha potaknulo na osnivanje projekta RokOtok.

Radi se o projektu u kojemu je cilj obići sve naseljene hrvatske otoke. Ribafish je to planirao učiniti sa sinom, no to sada nažalost radi sam, na najljepši način Roku odajući počast.