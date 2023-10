Ribafish pokrenuo raspravu: ‘Većina žena bi nosila srpske opanke da ih ugleda u reklami’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Postoje ljetne kaubojske čizme izrađene od perforirane kože, koja omogućava nozi da diše unatoč toplom vremenu. Već nekoliko godina ih kaubojke viđamo na ulicama usred ljeta pa smo i ove godine imali priliku vidjeti zanimljive modne kombinacije kratkih hlača ili haljina i kaubojskih čizama, a to se nastavilo i dolaskom babljeg ljeta.

No, nositi čizme ljeti, pa bile to i one prilagođene toplom vremenu, ne sviđa se svima. Iako se o ukusima ne raspravlja, kaubojske čizme za toplog vremena, tema su oko koje se lome koplja, a o ovoj modnom trendu oglasio se i Domagoj Jakobović Ribafish.

“Žrtve industrije bez vlastitog stila i ukusa”

“Ako nakon četvrte vidim danas na ulici i petu ženu u kaubojskim čizmama, zakeljit ću si živog muzgavca na čelo…”, poručio je šaljivo a objava je ubrzo prikupila više od tisuću ‘lajkova’ te se rasplamsala rasprava.





“Većina žena bi nosila srpske opanke ili nizozemske klompe ako ih ugleda na HM reklami. Žrtve industrije bez vlastitog stila i ukusa”, komentirao je Ribafishev pratitelj, a nadovezala se pratiteljica koja je kritizirala jedan upečatljiv trend muške populacije.

“Pa nisu samo glupe žene bez stila, koliki muškarci danas nose idiotske hlačice do gležnja i skoro pa tajice traperice, bez obzira na činjenicu da taj stil hlača dobro stoji samo Marku Tolji i Saši Lozaru”. “Zaboravila sam na preuske sakoiće i na danas neizbježne bradurine”, dodala je pratiteljica.

Provjerili smo što se ovog vikenda nosilo na zagrebačkoj špici i pronašli neke zanimljive kombinacije koje uključuju čizme i laganu odjeću. Pogledajte galeriju:

Kako god bilo, mnogi su zaključili da se Ribafish bez problema može zaputiti po svog muzgavca, uvjereni kako ovaj modni trend jednostavno ne može izbjeći.