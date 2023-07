Renomirani gitarist Krešimir Bedek u Dubrovniku: Hrvatski skladatelji posvetili su mu neka svoja djela

Autor: Dnevno.hr

Renomirani gitarist Krešimir Bedek nastupit će u srijedu, 26. srpnja u atriju Kneževa dvora u 21:30, izvodeći skladbe Joaquína Turine, Fernanda Sora, Miguela Llobeta, Manuela Poncea, Ivana Josipa Skendera i Alberta Ginastere.

Koncert će započeti skladbom Hommage à Tárrega, op. 69 španjolskog skladatelja Joaquína Turine, a uslijedit će Velika sonata u C-duru, op. 22 skladatelja, ali i uspješnog koncertnog gitarista Fernanda Sora koji inspiraciju za skladanje traži u djelima Haydna i Mozarta, zatim Varijacije na Sorov Opus 15a Miguela Llobeta, još jednog izvrsnog gitarista, Sonatina Meridional Manuela Poncea koja se nalazi na razmeđi folklornoga, neoklasičnog, neoromantičkog i impresionističkoga stila, Sonatni stavak za gitaru hrvatskog skladatelja Ivana Josipa Skendera koji je napisan na narudžbu Krešimira Bedeka te će biti premijerno izveden na ovogodišnjoj festivalskoj pozornici, a izvedbu će zaključiti Sonatom, op. 47 Alberta Ginastere koji se smatra jednim od najvažnijih južnoameričkih skladatelja.

Krešimir Bedek (1981.) diplomirao je gitaru u razredu Darka Petrinjaka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Poslijediplomski studij završio je na Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu u razredu Zorana Dukića. Osvajao je brojne nagrade na međunarodnim natjecanjima, a hrvatski skladatelji Gordan Tudor, Ivan Josip Skender i Ivana Kiš posvetili su mu neka od svojih djela. Dobitnik je glavne nagrade na Tribini Darko Lukić, nagrade Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog te Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu. Zaposlen je kao asistent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.





Ulaznice za koncert dostupne su preko festivalske mrežne stranice www.dubrovnikfestival.hr ili servisa www.ulaznice.hr, na blagajni u Festivalskoj palači (Od Sigurate 1) svakim danom od 9 do 21:30 te ispred zgrade DTS-a (Vukovarska ulica) od ponedjeljka do petka od 10 do 17 sati.