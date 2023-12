Rene Bitorajac posjetio Navojčevu peškariju: Goran prodavao zabranjene periske i druge delicije

Autor: Barbara Grgić

Glumci Goran Navojec i Rene Bitorajac prije svega su nerazdvojni prijatelji, a tek onda kolege glumci. Zajedno su igrali u brojnim reklamama, sinkronizacijama crtića, a hrvatska javnost ih je na malim ekranima u tandemu gledala još u “Našoj maloj klinici” kao doktora Grgeča i doktora Kunića.

A kad je o morskim i životinjskim plodovima riječ, mnogi pamte i skeč koji se jednom prilikom pojavio na fan pageu Renea Bitorajca. Naime, svojevremeno su Bitorajac i Navojec sudjelovali na jednom od tradicionalnih slavonskih kolinja.

Tako je Navojec na pravom dalmatinskom dijalektu karikirao tzv. svinjske obarine i pretovorio svinjsku kožu u periske, zube u zubatca i ostale morske delicije.

“HAHAHAH, svaka vam čast momci. Do suza sam se nasmijao”, “Jarane, da riba valja i vuk bi ronio”, “Poskliznu se na maslinovo ulje”, “Što je on to pocuclao, baš i nije za cuclat”, “U ribara mokre gaće”, “Ovo će me uvijek nasmijati”.









Bivša žena još uvijek nosi njegovo prezime

Inače, početkom ovog mjeseca je plesačica i koreografkinja Larisa Lipovac Navojec, bivša žena Gorana Navojca, pozirala u zagrljaju šest godina mlađeg partnera Hrvoja Jelinčića. Umjetnica je otkrila kako su zajedno otputovali u Bruxelles, gdje je ona imala predstavu te se pohvalila zajedničkim fotografijama.

Podsjetimo, par je vezu započeo 2016.godine, nedugo nakon što se Larisa razvela od glumca Gorana Navojca s kojim ima sina Grgura.

Inače, Larisa je ranije otkrila zašto je zadržala Goranovo prezime.

“Dvije su stvari. Prvo, kad imaš dijete s čovjekom s kojim si bio dobar dio života. Ipak smo mi bili 13 godina zajedno. Mislim da je za dobrobit djeteta važno da su tu tata i mama zbog cijelog njegovog života, zbog ljubavi i kako će on to prebroditi emotivno. Druga stvar je što smo Goran i ja uvijek bili jako dobri prijatelji i puno prije nego što smo započeli vezu. Tako da je meni jednostavno nezamislivo da nemam njega tu s lijeve i desne strane”, dodala je.