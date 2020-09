REKLAMA SVJETSKOG KALIBRA Slavni američki košarkaš oduševljen hranom i ljepotama Hrvatske!

Legendarni američki košarkaš, Earvin Magic Johnson odmarao se u Hrvatskoj i nije mogao proći nezapaženo. Osim što se šetao dubrovačkim ulicama, on je u splitsku luku uplovio na jahti Aquila, nevjerojatnom brodu od 85,6 metara. Aquila je izgrađena 2010. godine, a vrijedi 150 milijuna američkih dolara.

No, čini se da je ljepotama Hrvatske došao i kraj pa se Johnson i vratio u rodnu mu Ameriku. Ipak, prizori s hrvatskog Dubrovnika, Splita, Hvara, Skradina i Slapova Krke očarali su pa iako je daleko, još uvijek misli na Hrvatski.

“Cookie i ja upravo smo se vratili iz Hrvatske i toplo je preporučamo svima! Hrana je bila fantastična i zemlja je jednostavno prekrasna!”, objavio je na svom Twitter profilu.

No, zbog koronakrize koja drma čitav svijet, mnogi su mu u komentarima poručili kako novca za takvo nešto nemaju.

Cookie and I just got back from Croatia and we highly recommend it to anyone! The food was fantastic and the country is just beautiful! pic.twitter.com/H4lsSjhvDv

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 1, 2020