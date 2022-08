‘REKAO JE DA MI ŽELI SLOMITI REBRO I POJESTI GA’ Nove monstruozne optužbe protiv slavnog glumca, tvrdio je da je ‘100 posto kanibal’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Nakon što se doznalo da popularni glumac Arnie Hammer voli kanibalizam i druge slične sablasne fetiše, posramljeni 35-godišnjak je izgubio sve filmske uloge i naglo se povukao iz javnosti. Ipak, da njegova bizarna priča ne utone u zaborav pobrinula se nova dokumentarna serija “House of Hammer” (“Kuća Hammera”).

Ovih je dana objavljen šokantni trailer serije koja donosi “uznemirujuće detalje” i “zlokobne tajne” o slavnom glumcu, ali i nekim drugim muškarcima iz njegove slavne obitelji.

“Povećajte ‘Succession’ milijun puta i to je bila moja obitelj”, kaže u novom traileru konzultantica serije Casey Hammer, inače glumčeva teta i unuka naftnog tajkuna Armanda Hammera.





Neki od tih detalja uključuju intervjue s navodnim žrtvama Armieja Hammera, kao i uznemirujuće tekstualne i izravne poruke u kojima zvijezda filma “Call Me By Your Name” tvrdi da je “100 posto kanibal” i da želi posjedovati žene ili odlučiti hoće li i kada moći jesti.

Redatelji Elli Hakami i Julian P. Hobbs započinju trailer s fokusom na dvije Hammerove tužiteljice, Courtney Vucekovich i Juliju Morrison, koje dijele svoja navodna iskustva s glumcem.

Pogledajte trailer!

“Maštam o tome da netko dokaže svoju ljubav i odanost tako da mi dopusti da je vežem na javnom mjestu noću i da se njezino tijelo slobodno koristi”, stoji u poruci koju je Hammer poslao Juliji Morrison.

“Moja oklada je bila da ću se pojaviti kod tebe i potpuno te vezati i onesposobiti te da ću moći raditi što god želim sa svakom rupom u tvom tijelu dok ne završim s tobom”, govori Hammer u potresnoj audio snimci.









Courtney Vucekovich prošle je godine prvi put otkrila strašne detalje romanse s glumcem. “Rekao mi je da mi želi slomiti rebro, roštiljati ga i pojesti. Rekao je da želi odgristi dio mene, a ako se porežem da želi posisati krv”, izjavila je 2021. godine.

Discovery+, koji će 2. rujna objaviti seriju od tri epizode, tvrdi da su optužbe oko Hammera samo “vrh ledene sante” jer serija zapravo ulazi u nedjela pet generacija muškaraca iz bogate dinastije.

Casey Hammer također tvrdi da ju je njezin otac Julian Hammer seksualno zlostavljao dok je bila dijete, što je ona detaljno opisala u svojoj knjizi “Surviving My Birthright” objavljenoj 2015. godine.









Inače, nakon što su optužbe ugledale svjetlo dana, Armieja je nakon deset godina braka ostavila supruga, TV voditeljica Elizabeth Chambers. Imaju dvoje djece, sedmogodišnju kćer i petogodišnjeg sina.