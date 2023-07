Regija puca od smijeha na ‘novokomponovane’ srpske riječi: ‘Demonokrntija’ i ‘barlabuć’ apsolutno pri vrhu

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Baš kao što se i hrvatski jezik upotpunjuje novoskovanim riječima koje nerijetko zvuče čudno, pa čak i smiješno, sličan scenarij događa se i u susjednoj Srbiji.

Naime, organiziran je natječaj za najbolju novu srpsku riječ, u organizaciji portala “Mala biblioteka” iz Londona.

Natječaj je započeo u svibnju ove godine i traje do 15. rujna, a svi koji žele sudjelovati mogu poslati svoju ponudu. Urednik stranice Veljko Žižić rekao je za N1 da su do sada dobili prijedloge od oko 150 natjecatelja. Prema pravilima, svaki natjecatelj smije poslati do pet riječi.





‘Riječi nam dolaze od književnika, novinara, ali prije svega od ljubitelja jezika’

“Često dobijemo pet riječi po natjecatelju, ali prosjek po natjecatelju je ipak malo manji. Ukupno smo do sada dobili oko 300 riječi, čime smo jako zadovoljni”, rekao je Žižić za portal N1 Srbija.

Prijedlozi, kako kaže, stižu iz svih krajeva bivše Jugoslavije, naravno, najviše riječi iz Srbije, zatim Republike Srpske i Crne Gore. Iz svijeta stižu riječi iz nekoliko europskih zemalja – Britanije, Njemačke, Švicarske, zatim iz Kanade, SAD-a i Australije.

“Riječi nam dolaze od književnika, novinara, ali prije svega od ljubitelja jezika. Riječi dolaze i od roditelja i od djece. Postoje unaprijed smišljene riječi, gdje su njihovi tvorci prethodno tražili zamjenu za stranu riječ koja im se nije sviđala. Ima i riječi koje su posebno smišljene za natjecanje“, ističe Veljko Žižić.

Osim toga, kako dodaje, stigle su i riječi koje su djeca već prije smislila, iz nekog sasvim iznenadnog razloga, gdje njihove obitelji tu riječ rado već koriste u svom okruženju. Ima i onih koje su nastale u svakodnevnom neobaveznom razgovoru prijatelja.

“Svakako, nadamo se da će lijepi prijedlozi stizati i dalje. Sve lijepe poruke i prijedlozi su nam dragocjeni. Natječaj je otvoren do 15. rujna. Natječaj nudi i vrijedne nagrade i to 600 eura za prvu, 400 eura za drugu i 200 eura za treću nagradu“, rekao je Žižić.

Roll – zamjena za “wrap”, riječ koja se često nalazi u dostavi hrane. Kako objašnjava Žižić, riječ je o proizvodu za koji nitko nije siguran kako se izgovara: “rap”, “rep”, “vrap”, “vrep”. Svakako da je neozbiljno imati srpsku imenicu koja se piše sa “w”.









Demonokrntija, beztebnost, zrčak i barlabuć

Žižić je predstavio još neke zanimljive prijedloge novih srpskih riječi koji su im pristigli:

Populica – Zamjena za “bestseller”, obično za knjigu koja se čita, pa je prijedlog imenica ženskog roda koja će također biti slatka.

Samoglas – Predložena zamjena za “podcast”. Ta bi riječ bila kombinacija riječi za “samo” i “glas”, što bi odražavalo zvuk u kojem sam govornik izražava svoje misli.









Čežnja – Značenje je mjesto, stvarno ili preneseno, u prostoru ili u duši, koje nadahnjuje, potiče, tjera na čežnju. Inspiracija je dolazila iz pjesničkih misli, sjećanja i potrebe da se izazove stanje posebnih osjećaja.

Zrčak – Zamjena za riječ “selfie”. Zrčak dolazi od riječi ogledalo, odnosno odraz, ogledalo. Stoga je predložena riječ kratka, ali ipak ima veze sa starom riječi i zvukom našeg jezika.

Zgnječiti – zdrobiti nešto.

Beztebnost – Stanje bez tebe (ne nedostaje, nego stanje bez drugog čovjeka) – inspiracija je iz turskog jezika, koji ima riječ s tim značenjem.

Demonokrntia – Privid demokratskog uređenja, gdje se demokracija zapravo zlorabi protiv društva.

Krema za sunčanje – Krema za sunčanje, zamjenjuje tri riječi, lako se izgovara, izmislio ju je dječak na putu do plaže.

Nesvoj – Odlična zamjena za engleski “Bot”, tj. ljude ili uređaje bez vlastitog mišljenja.

Barlabuć(i) – Riječ “Barlabuć” došla nam je iz Banje Luke. Dijelim s vama divno objašnjenje koje je poslao natjecatelj: „Barlabi su tinejdžeri, bez obzira na spol! Zamjena za stranu riječ. Riječ zorno dočarava tu napuhanu mladost koja “prdi” na sve i svašta od podivljalih hormona i neukrotive snage. Pritom je riječ ušećerena i ne kritizira mladost!”

Na pitanje kako je došao na ideju o ovom zanimljivom natjecanju, kaže da je to način da se pokrene širi društveni razgovor o riječima koje koristimo.

“Međutim, na tijek te ogromne, žive rijeke kao što je zajednički jezik možemo utjecati samo kada se stvori zajednički društveni stav. Slični natječaji postoje i na drugim jezicima. Srpski jezik je dobro i bogatstvo koje nas spaja unutar zemlje, zatim spaja sa zemljama u kojima se govori istim jezikom i na kraju sa srpskim raseljavanjem po svijetu. Pitanje jezika spaja nas u raseljavanju. Konkurencija je naš način da pristupimo rješavanju problema, umjesto da samo sliježemo ramenima, rekao je Žižić za portal N1.

Svi zainteresirani mogu poslati prijedloge novih riječi na adresu: [email protected]. Informacije o uvjetima natječaja možete pronaći na web stranici www.malabiblioteka.net/novarec