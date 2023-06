‘Redomat NE funkcionira’ Marijana Batinić bijesna nakon izrade osobne iskaznice: ‘Lijepa naša birokratska uhljebarska zemljo mila’

Istekao je rok od 30 dana od kraja epidemije koronavirusa u Hrvatskoj u kojem su građani mogli koristiti dokumente koji su istekli u pandemiji, a mnogi su stoga odlučili ovih dana izvaditi nove dokumente. Jedna od njih je i TV voditeljica Marijana Batinić. Svojim se pratiteljima na Facebooku požalila na situaciju koju je doživjela prilikom odlaska po novu osobnu iskaznicu.

“Znate li kako funkcionira hvaljeni REDOMAT s pomoću kojeg online možete uzeti svoj redni broj za izdavanje osobne iskaznice? Funkcionira tako da NE funkcionira.

20 brojeva (kako mi je službenica telefonom rekla) se može uzeti preko online redomata, i to samo za nekoliko idućih dana (druga opcija ne postoji), što bi značilo da ne postoji slobodan redni broj do kojeg možete doći online, svi termini su zauzeti. I naravno da opet morate po redni broj na lice mjesta, a ako budete imali sreće, čekat ćete samo – pola dana. Na pitanje: ‘Znači li to da moram uzeti dva dana godišnjeg da u 2023. napravim osobnu iskaznicu’, ista službenica odgovara da ona mora uzeti dva dana godišnjeg kad ide kod doktora, pa zašto ja onda ne bih isto napravila kad idem po osobnU. Što biste joj vi odgovorili? Lijepa naša domovino, birokratska zemljo mila”, napisala je razočarana voditeljica.







U komentarima su joj se javili brojni pratitelji koji su joj savjetovali kako da izbjegne gužvu i dokumente podigne uz što manje stresa, a mnogi su također bili nezadovoljni vremenom koje treba izdvojiti za podizanje novih dokumenata.

‘Kriv je sustav’, Prošla sam to sve neki dan, katastrofa’, ‘Užasno’, bili su samo neki od komentara.

Marijana je ipak nakon nekog vremena odlučila izbrisati istoimeni status i u novom poručila da nema potrebe za raspravama te se složila da nam je birokracija svima otežala život.

”Nema smisla voditi bjesomučne rasprave o tome kako ne funkcionira redomat za osobne iskaznice”, započela je svoju objavu.Da ne odgovaram svima pojedinačno – to što je nekome redomat funkcionirao, ne znači da funkcionira sada, jedna neljubazna službenica na kontakt telefonu, ne znači da su sve službenice neljubazne, dapače. Svi se trebamo potruditi da sustav funkcionira i da ljudi koji su ionako pretrpani obvezama, trudnice, roditelji s malom djecom, starije osobe ne čekaju satima u redovima. Birokracija nam svima otežava svakodnevicu”, nadodala je i nastavila:

”I jedan savjet za one koji su se našli u mojoj situaciji (od koje ne radim dramu, nego sam podijelila svoje iskustvo čekanja!) – idite u manje policijske uprave, još čekam red, ali ide puno brže… U međuvremenu možda redomat i profunkcionira. Ugodan dan svima”, napisala je Marijana na kraju objave.