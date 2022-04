‘REDIZAJN FRIZURE BI MU DOBRO DOŠAO!’ U Modnom sudu ocjenjivali Zlatka Dalića, nije dobro prošao: ‘Ja se u takvoj kombinaciji ne bih OK osjećao’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

U novom izdanju RTL-ova “Modnog suda” gostovao je operni pjevač Ronald Braus, a u društvu bivšeg stilista Nevena Ciganovića i voditeljice Marije Pajić zajedno su prokomentirali nekoliko prošlotjednih modnih kombinacija, među njima i onu Zlatka Dalića, izbornika hrvatske nogometne reprezentacije.

Komentirali su njegovo modno izdanje s eventa nazvanog “Sve nam je to dal Ćirin bijeli šal”, odnosno, obilježavanja 40 godina otkako je Dinamo postao prvakom Jugoslavije.

“OK izdanje, to je casual varijanta, ja uvijek očekujem da oni imaju takve puloveriće s tim znakom branda, karirana košuljica, sve ok, ko neki dječarac je on tu nešto isfurao… Sav nekako izgleda pofriškano, OK izgleda”, neuobičajeno blago je izjavio Neven Ciganović.

Ipak, Braus je imao nekoliko zamjerki. “Ja se u takvoj kombinaciji ne bih OK osjećao, naročito ne u javnosti, neki redizajn frizure bi mu dobro došao po meni, mislim da može naći novog frizera”, izjavio je operni pjevač.

“Za neku prigodu gdje je bilo ležerno, možda su ga ćopili da se slika, može proći naravno, i taj trbuščić, njemu ne smeta u tim godinama”, rekao je Braus.

“Dobro ga nosi”, nadovezala se Pajić, a Braus je brzo odgovorio: “Sad, nosi li ga dobro ili ne, lakše je bez u svakom slučaju!”.