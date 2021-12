REDATELJ OPLEO PO ŽALOVANJU ZA KASANDROM ‘Smrt je imala više dostojanstva offline… Puno više’

Autor: I. D.

U moru poznatih koji se od jučer na društvenim mrežama opraštaju od perjanice Cro dancea, Davorke Ručević Kasandre, zaplivao je i redatelj Anđelo Jurkas. No ne kako bi se pozdravio s pjevačicom, već s dežurnim narikačama.

‘Smrt Davorke, tj. Kasandre, Cro dance Barbike je takav lakmus papir licemjerstva ljudi. Jedan je dragi drug namjeravao raditi dokumentarac o njoj zadnjih godina – žena je živjela malo je reći tužno i zaboravljeno od svih i sviju’, započeo je Jurkas na Facebooku, dodavši: ‘Nekako poput Jadranke Stojaković s tom razlikom da je Jadranka bila autorica i pisala je pjesme koje se sjećate zbog pjesama i kvalitete, a ne lika visoke platinaste plavuše i perioda kad se Cro danceu zapravo ismijavalo jer je bio lakopotezna, potrošna i take the money and run menadžerska glazba.’.

Lakoća kojom ljudi javno žaluju Jurkasu je, čini se, nepodnošljiva.

View this post on Instagram A post shared by DNEVNIK.hr (@dnevnikhr)

‘Nitko, ali nitko, mimo obitelji ili par friendova, je se nije sjetio. Jučer, danas, sutra, svi tuguju i slušali su i odrastali baš uz njene pjesme. Smrt je imala više dostojanstva offline. Puno više.’, zaključio je.