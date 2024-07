Redaju se komentari na nastup Knollice na Ultri: ‘Bojim se paštetu otvorit da mi ne iskoči’

Autor: B.G.

Prvu večer jubilarnog, desetog izdanja grandioznog festivala Ultra Europe Split, obilježio je i nastup najvatrenije hrvatske navijačice Ivane Knoll, čiji je skriveni talent, sve ovo vrijeme, zapravo bilo miksanje za DJ pultom.

Na nekoliko je sati zaboravila na crveno-bijela izdanja s uzorkom šahovnice te se odlučila za crno-prozirni kombinezon čiji su crni dijelovi jedva pokrivali strateška mjesta. Kosu je digla u visoku pletenicu te je upotpunila ekstenzijama.

“Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi se davno rodila, još dok sam bila u srednjoj školi. Tada sam govorila svojima da želim biti DJ i napustiti fakultet. U to vrijeme je to bila nemoguća misija. Sada kada sam ostvarila u životu sve što sam htjela, od fakulteta koji sam magistrirala, otvorila svoj bikini brend,postala najpraćeniji influencer u Hrvatskoj, onda sam rekla da mi treba nešto novo, jer me prestalo ispunjavati. Tada sam rekla, idem u moju najveću ljubav, a to je DJ-anje”, kazala je Knoll za Dalmatinski portal.

View this post on Instagram A post shared by Dalmatinski portal (@dalmatinski_portal)









‘Uopće ne liči na sebe’

Otkrila je i kako joj ovo nije prvi put na Ultra Europe festivalu jer je ranije dolazila kao gošća. Kaže kako je jedne godine podržavala prijatelja DJ Snakea.

“Meni je to najdraži festival. Bila sam i na Ultri u Miamiju i podržavala svojih par prijatelja izvođača, koji su bili headlineri na main stageu, ali ovo je ipak u mojoj zemlji i meni definitivno najdraži festival”, dodaje influencerica.

No, komentari na mrežama joj se baš i neće svidjeti. “Mogla si i gola, isto dođe”, “Bojim se i paštetu otvorit da mi ti ne bi iskočila iz nje”, “Okano tko je tebe pustio u 5.razred, treba odgovarat i pred Bogom i pred narodom”, “Najpraćenija u Hrvatskoj, a 90% je prate Arapi”, “Kao da ona zna šta radi za konzolama, pritišće botuniće”, “Photoshop čini čuda, uopće ne liči na sebe”, “Odvratno”, “Uši veće od poprsja”, samo su neki od komentara.









Podsjetimo, splitski dio festivala trajat će do nedjelje, 14. srpnja. Očekuje se da će na Ultru stići oko 150.000 partijanera iz 140 zemalja svijeta, koje će zabavljati 150 DJ-eva.

Kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske, prvog dana javnog okupljanja „Ultra Europe 2024“, održanog na prostoru sportskog kompleksa Parka mladeži u Splitu, nisu zabilježeni značajniji negativni sigurnosni događaji, u smislu narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, nije bilo ozlijeđenih osoba, niti oštećenja imovine. Ipak, privedene su 92 osobe ( 39 hrvatskih i 53 strana državljana) većinom zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Tijekom prve večeri naplaćeno je oko 38.000,00 € novčanih kazni. Ukupno je u sklopu naprijed navedenih istraživanja pronađeno i oduzeto 119 komada tableta ecstacy, 8,5 grama ketamina, 20,6 grama MDMA, 69 grama amfetamina, 138 grama konoplje, 24,6 grama kokaina, 108 grama heroina, tri digitalne vage.