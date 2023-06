‘Red k’o za crni kruh!’ Pogledajte kolonu za sliku s Ivanom Knoll na jučerašnjoj utakmici: ‘Uskoro će ti trebati tjelohranitelj’

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll uživo pratila jučerašnje polufinalu Lige nacija u Rotterdamu između Hrvatske i Nizozemske. Ivana je na svom Instagram profilu objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u prepoznatjivim kvadratićima.

Objava je u samo 14 sati dobila više od 60 tisuća lajkova i puno oduševljenih komentara, ali i kritika na njezino ‘uređivanje’ slika.

”Objekti iza tebe su iskrivljeni fotošop fail”, ”Struk ti je dvostruko širi uživo, lol”, samo su neki od nezadovoljnih komentara ispod Ivanine objave.

Ivana je na svom Instagram profilu podijelila brojne snimke s jučerašnje utakmice kako strastveno bodri naše nogometaše.

Nedugo nakon toga, objavila je i video u kojem je pokazala kolonu ljudi koji su strpljivo čekali na fotografiju s njom.

”Red ko za crni kruh”, komentirao je jedan od navijača koji je bio iznenađen kolonom ljudi na Rotterdamskom stadionu.

Podsjetimo, iako je jučerašnja večer za Ivanu završila u ekstazi zbog pobijede reprezentacije, početak večeri joj zasigurno neće ostati u lijepom sjećanju. Naime, dvojica hrvatskih navijača zbog nje su se potukla su se uoči početka utakmice.

