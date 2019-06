Razvodi se Ana Bučević! Muž self-help guruice u javnost iznio svo “prljavo rublje’

Autor: Dnevno

Poduzetnik Saša Dvornik sinoć je svojim statusom na Facebooku uzburkao duhove i izazvao pravu lavinu komentara, piše Slobodna Dalmacija. Suprug Ane Bučević, splitske self-help poduzetnice koja se nedavno našla pod optužbama medicinske struke za nadriliječništvo, jer je zahvaljujući svojem YouTube kanalu Safari Duha navodno ostvarila dobit preko milijun kuna, objavio je da se razvodi.

“Možeš šta hoćeš i dokle hoćeš. ali ne priko mojih leđa”….pogotovo pribotunavajuči mi da sam imao RAK… JA sam taj koji je odlučio promijeniti svoj mindset, tebi hvala na suportu, ali nisi TI ta koja je zaslužna, NEGO JA, svojom snagom i voljom, jer moj je život igra bez granica, a ti samo usputna stanica…, jer ako ima tko pričati, svitu pokazati, dokazati da se može sve u životu, samo snagom volje i uma… JER JA SAM ODLUČIO, a TI samo sjela u vlak da sudjeluješ u putovanju, jer ga sama nisi mogla kreirati…SVE OSTALO JE NEBITNO, jer sad ja NASTUPAM, ne JA EGO, NEGO DUŠA, ISTINA, ČOVJEK KOJI GRIJEŠI, NISAM SVETAC, BEZGREŠAN, ali sam istina, jer da nisam ne bih bio ovdje sad, znači vrijedim nešto, jer da nije tako otišao bih, a TI si me naučila KAKO ZRAČIŠ, TAKO PRIVLAČIŠ… Sad ću JA Saša Dvornik punit Arene, i to Štark Arenu, a ne Sava Centar…..jer moja misija je puno više od onog šta TI misliš…. Čudan je ovaj univerzum….”

Ubrzo su se u komentarima javili korisnici Facebooka od kojih neki smatraju kako je sve dio dobro izrežirane predstave. Evo što su neki od njih napisali.

“Sve što je ona pričala, Dvornik je na to pristao i lijepo su zarađivali, a kako on reče, pa obrisa, pare su na sigurnom. Ako je ona gradila priču na njegovoj bolesti, što ne bi i on na svojim iskustvima i rastanku od nje.”

“Žao mi je Saša što se sve tako dogodilo.Osobno nikad nisam vjerovala u Anine priče, ali mi je bila draga. Znala sam da će kad tad ljudi uvidjeti da ne može biti istina ono što ona priča. Griješila je jako puno u toj priči jer je ignorirala Boga, a on je gospodar svega. Divim vam se kako ste mogli sve to pratiti, taj njen tempo i hiperaktivnost i vjerujem vam da ste se doista umorili. Vi ste dobar čovjek i vjerujem da će vaš život biti vrijedan i uspješan i bez nje.”

Saša Dvornik ima tvrtku Kontakt Plus i kako su mediji već prije pisali prijavljenu dobit od nekoliko milijuna kuna. Razvod od Ane Bučević u međuvremenu je komentirao u još jednom statusu.

“Sve je napisano s potpunim rezonom, pri punoj svijesti, jer kad te netko ponizi kao čovijeka, osobu od krvi i mesa, Tatu, kad netko pljuje po tebi kao da si krpa, e tu onda dolazi do obrane integriteta, svojeg lika i djela, tj., netkog tko ti je sebe cijelog dao, svoje tilo, dušu, svoju iskrenost…, čak sve ovo je izašlo na vidjelo jer ne stojim iza puno stvari izrečenih, jer ne želim da svit bude obmanut….da pojednostavim, preko moje bolesti ne možeš graditi svoj svijet, a pogotovo ne iznoseći neistine dvosmislene rečenice…pričati jedno, a živjeti treće.Da vam netko dodjeli ulogu bez vašeg znanja, igra se s vašim emocijama, uvjerava vas da je danas PON., a ne Srijeda…,itd….. Nisam osvetoljubiv, niti mi je namjera takva, ali MORAM radi svita koji se nalazi u vrtlogu, da Ana me svemu naučila, ali krpa i opušak nisam….Pa zar se tako ponaša prema Tati našeg sina… Tu za mene priča počinje i završava… Kad knjiga izađe u javnost, bit ćete sigurni u moje isprane odluke, naravno, imajuči u vidu da je Ana Mama…”