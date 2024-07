Razvila se neugodna rasprava ispod objave o Thompsonovoj pjesmi: ‘To je netko izmislio’

Autor: M.T.

Pjevač Marko Perković Thompson najavio je novu pjesmu “Ako ne znaš šta je bilo” putem svoje Facebook stranice, objaviviši datum i točno vrijeme premijere. Pjesma će biti predstavljena ekskluzivno na CMC televiziji u petak, 26. srpnja, točno u podne. Međutim, pjesmu su već pratili kontroverzni napisi pojedinih medija koji su tvrdili da su neki dijelovi zabranjeni.

“U petak, 26.7. ekskluzivno na CMC televiziji u 12h pogledajte novi spot Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža – “Ako ne znaš šta je bilo”!”, napisao je Thompson putem društvenih mreža. Istovremeno, neki su mediji počeli širiti glasine o pritiscima na Thompsona te su tvrdili kako su određeni stihovi pjesme izmijenjeni.

Prema tim medijima, u spornim se dijelovima pjesme spominju “zora sloboda” u Bosni i Hercegovini, te stihovi poput “Pitaj Drinu što će biti oko Sarajeva” i viteška “djeca anđeli”, stadion Iskra, te Diva Grabovčeva koju su izdali fratri. Navodili su da su ti dijelovi pjesme uklonjeni zbog pritiska, što je izazvalo reakciju obožavatelja.

‘Ovo je Bogu za plakati’

Ispod njegovog statusa o objavi nove pjesme jedna od Thompsonovih obožavateljica komentirala je kako bi bilo žalosno ako su navedeni dijelovi pjesme stvarno zabranjeni, ali je izrazila podršku pjevaču. “Ako je stvarno zabranjen dio koji sam čula onda je to Bogu za plakati, ali predivna je i neka čuju mrzitelji da se Hrvat nikada baš nikada predat’ neće. Sretno”, napisala je.



Na njen komentar odgovorio je Thompsonov tim te opovrgnuo glasine i naglasio da takvi dijelovi pjesme ne postoje te da su takve tvrdnje izmišljene. “Nema takvog dijela, netko je to izmislio. Zbog čega su takva podmetanja o tobožnjoj zabrani to znaju samo oni koji su to izmislili. Admin”, stoji u odgovoru.

Pjesma “Ako ne znaš pta je bilo” već se proširila internetom prije tjedan dana, kada je nedovršeni audio zapis procurio ilegalno. Thompsonov tim je zamolio fanove za strpljenje te najavio službenu objavu pjesme sa spotom za nekoliko dana. “Dragi prijatelji, na internetu se pojavio audio pjesme Ako ne znaš šta je bilo. Pjesma nije dovršena i u javnost je izašla ilegalnim putem. Molimo fanove za strpljenje, pjesma sa spotom bit će službeno objavljena za nekoliko dana”, poručili su s Thompsonove službene Facebook stranice.

Uz najavu pjesme, Thompson je podijelio i tekst nove pjesme, prema su mnogi obožavatelji već čuli ilegalno objavljeni audio zapis i izjavili da im se pjesma jako svidjela u svojoj nedovršenoj verziji.