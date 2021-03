RAZOTKRIVENA VELIKA LAŽ MEGHAN MARKLE? Na neugodan detalj upozorio je povjesničar

Autor: Dnevno

Meghan Markle u intervjuu s Oprom Winfrey iznijela je niz optužbi na račun kraljevske obitelji, a jedna od njih bila je i kako joj je pri ulasku u britansku kraljevsku obitelj oduzeta putovnica. No to je čini se daleko od istine.

Naime, Meghan je posjetila najmanje 13 različitih zemalja otkako je u vezi s pricem Harryjem, barem koliko je poznato javnosti, a to ne bi bilo moguće da joj je putovnica stvarno bila oduzeta zajedno s vozačkom dozvolom i ključevima kada se pridružila obitelji, kako tvrdi.

“Kada sam postala dio obitelji, tada sam zadnji put vidjela svoju putovnicu, vozačku dozvolu i ključeve. Sve to sam im morala predati”, izjavila je Meghan i dodala kako je putovnicu dobila natrag nakon što su se odrekli svojih službenih dužnosti i napustili Veliku Britaniju.

Međutim, od trenutka kada je počela vezu s Harryjem pa sve do rujna 2019. godine kada su zajedno otputovali na vjenčanje modnog dizajnera Mishe Nonoa u Italiju, Meghan je posjetila 13 zemalja. Anonimni je izvor za The Sun izjavio kako je vojvotkinja morala pokazati dokument za prelazak granica koje je u tom razdoblju posjetila. Naime, kraljica Elizabeta jedina je koja ne mora koristiti svoju putovnicu, no svi drugi članovi kraljevske obitelji dužni su je imati sa sobom kada odlaze u inozemstvo.

Dio upućenih osoba sugerira da je Meghanina putovnica možda bila samo na čuvanju, ali da ju je jednostavno morala koristiti.









“Nezamislivo je da u nije nosila sa sobom na privatna putovanja, poput onoga u New York gdje su joj prijateljice organizirale zabavu darivanja nerođenog sina, posjeta prijatelja u Kanadi, zabave u Amsterdamu ili odlaska na jezero Como u Italiji kod Georgea Clooneyja”, zaključila je jedna od autorica i stručnjakinja o životu na dvoru Margaret Holder.

Meghan i Harry na prvo zajedničko putovanje krenuli su samo šest tjedana nakon što su svijetu obznanili da su zajedno kad je princ svoju dragu odveo na safari u Bocvanu. Kasnije su posjetili Clooneyja u Italiji, a potom su krenuli u Nizozemsku, Amsterdam i Toronto.

U kolovozu 2019. godine par je proslavio Meghanin rođendan u ekskluzivnom kompleksu na Ibizi, a ona je iste godine bila u New Yorku. Par je posjetio i Maroko, Južnu Afriku, Australiju i Novi Zeland u sklopu svoje kraljevske turneje.









O svemu se oglasio i povjesničar Robert Lacey, koji inače radi i kao savjetnik na snimanju hit-serije “Kruna”, a koji je za BBC pokušao objasniti tu nelogičnost.

“Meghan je vozačku dozvolu morala predati zbog sigurnosti i sigurnosnih pravila. Kada bi sama nekamo otišla, bila bi nezaštićena. A putovnica joj je jedino mogla biti na čuvanju”, izjavio je za BBC.