RAZOČARANA VLATKA POKOS: ‘Naivno sam ušla u sve ovo… Ne vjerujem da ću ikada više išta u Hrvatskoj raditi u medijima’

Autor: Š. P.

U prvoj eliminaciji nove sezone “Plesa sa zvijezdama” gledatelji očito nisu previše cijenili činjenicu da je Vlatka Pokos zbog ovog angažmana ‘potegnula’ iz daleke Kanade, kao ni to da, za razliku od nekih drugih natjecatelja, nema baš nikakvog plesnog iskustva.

Vlatkino ispadanje nakon emisije je užarilo društvene mreže, a gledatelji su se pobunili ističući da nije zaslužila eliminaciju već u drugoj epizodi. Neki su, pak, istaknuli da nekadašnja voditeljica ne zna gubiti te da je pred kamerama demonstrirala ‘nesportsko ponašanje’.

Nakon cijele drame, oglasila se i Vlatka – za Story.hr je priznala da je u cijelu priču ušla naivno te da više nema namjeru raditi u hrvatskom televizijskom eteru.

“Naravno da sam se sinoć iznenadila, neugodno. Apsolutno sam sigurna da mi nismo zaslužili prvi ispasti, no što da kažem… Svijet neće stati. Najviše mi je žao zbog Matea”, rekla je Vlatka.

“Mogu reći da sam poprilično naivno ušla u cijelu ovu priču, mislila sam da je to veselje, zabava, ples… Svima je jasno da mi nismo profesionalci… No očito je da neki od natjecatelja i jesu poluprofesionalci u plesu, to kažem s puno ljubavi. Ja sam dakle mogla vježbati dvije ili tri godine u Kanadi i onda doći u ‘Ples sa zvijezdama’. Prije no što sam došla nije mi bilo poznato ništa o ostalim natjecateljima, a ja nemam apsolutno nikakvog iskustva u profesionalnom plesu”, dodala je.

‘Nisam očekivala tako strogo ocjenjivanje’

“Ja ne živim u Hrvatskoj i ne gledam domaću televiziju pa nisam očekivala tako strogo ocjenjivanje. Iskreno, nije mene ovo toliko pogodilo, ali ja sam ipak napravila veliku stvar da bih sudjelovala u ovom projektu”, istaknula je Vlatka Pokos i dodala da je uživala u probama koje su, nažalost, na dva tjedna morale biti prekinute zbog bolesti. Tada je, priznaje, razmišljala i o odustajanju.

Mnogi su na nož dočekali njezinu šalu (?) da bi voditeljici Maji Šuput mogla oteti posao. Vlatka ističe da je sve bila samo zezancija. “Naravno da sam se našalila s Majom i tom rečenicom, ja Maju znam od njene desete godine. Meni je ona toliko draga, vedra, vesela i simpatična, naravno da nemam niša protiv nje. Čini mi se da mnogi ljudi u Hrvatskoj nemaju smisla za humor, a to što sam rekla je bila šala. Iskreno, ne vjerujem da ću ikada više išta u Hrvatskoj raditi u medijima. To ne znači da ja ne bih mogla raditi taj posao”, rekla je bivša voditeljica.

Priznala je i da joj sa svih strana stižu poruke podrške: “Mnogi ljudi koji poznaju mene i moju estetiku kažu da više neće gledati show jer mene nema”.